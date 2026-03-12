Инновации РНПЦ оториноларингологии: врачи смогут выявлять проблемы со слухом у новорожденных детей

Беларусь достигла уровня охвата населения медико-санитарными услугами в 87 %. Это позволило войти в число лидеров среди стран СНГ. Появление новых клиник, обновление больниц - тому подтверждение. 12 марта в РНПЦ оториноларингологии поступило инновационное оборудование.

Здоровье и технологии

Медицинская инфраструктура в Беларуси постоянно развивается и модернизируется. Применение технологий, которые еще несколько десятков лет назад казались невозможными, сейчас - реальность. Именно эти технологии в сочетании с профессионализмом врачей помогают даже в самых трудных ситуациях.

Новейшее инновационное оборудование, поступившее в РНПЦ оториноларингологии, поможет врачам выявлять проблемы со слухом у малышей на самых ранних стадиях, даже в первые дни жизни. Что особенно важно - новое оборудование приобретено при поддержке каждого белоруса. Это - завершение акции "Наши дети" под важным девизом для самых маленьких пациентов "Поможем вместе услышать голос мамы".

"Наш центр приобрел оборудование для объективной диагностики слуха. То есть объективно мы можем проверить слух, в том числе у новорожденного ребенка и детей самого раннего возраста. И уже после этого или подобрать ребенку слуховой аппарат в зависимости от степени тугоухости, или прооперировать ребенка", - рассказал директор РНПЦ оториноларингологии Николай Гребень.

Дмитрий Лазарь, замначальника главного управления - начальник отдела Министерства здравоохранения Беларуси:

"Это событие особенно важно, потому что оно как бы продлевает акцию "Наши дети", которая была начата накануне Нового года. Наши неравнодушные граждане продолжают собирать деньги, и вот здесь они будут наиболее востребованы".

Внимание для каждого юного пациента во время процесса лечения и реабилитации в центре бесценно.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

"Белорусский детский фонд, безусловно, принимает самое активное участие в рамках этой акции. Но последние пять лет инициировал именно марафон по сбору средств для особой категории детей, для учреждений, которые особо нуждаются в приобретении определенного оборудования или денежных средствах".

Ежегодно в РНПЦ оториноларингологии возможность слышать получает больше сотни малышей. Операции в этом направлении уникальны и высокотехнологичны. Случаев, за которые врачи не берутся, нет.