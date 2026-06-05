Министр внешней торговли ОАЭ: Беларусь - один из крупнейших экспортеров в Арабские Эмираты

В Беларуси продолжает работу крупнейший отраслевой форум "БЕЛАГРО-2026". Это ключевое событие в рамках большой агропромышленной недели в стране.

Белорусско-эмиратский деловой круглый стол

5 июня на полях форума состоялся Белорусско-эмиратский деловой круглый стол. Организатором мероприятия выступил Национальный центр поддержки экспорта Беларуси. В заседании принял участие министр внешней торговли ОАЭ. Всего в состав эмиратской делегации вошли руководители десяти ведущих компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с белорусскими партнерами.

В рамках круглого стола участники обсудили перспективные направления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также провели двусторонние переговоры в формате B2B.

Объединенные Арабские Эмираты - стратегический торговый партнер Беларуси, крупный финансовый и логистический центр Персидского залива.

Тани бин Ахмед Аль Зейуди, министр внешней торговли ОАЭ:

"Соединенные Арабские Эмираты представляют собой чистого импортера продовольствия: 80 % продуктов мы ввозим из-за рубежа. Беларусь является одним из крупнейших экспортеров в Арабские Эмираты. Среди поставляемой продукции следует отметить, например, птицу - в частности, замороженную курицу. Мы работаем в рамках соглашения о свободной торговле, что дает широкие возможности. Помимо мяса птицы, важно упомянуть молочные продукты. Они у нас очень популярны, и у Беларуси есть большой потенциал для экспорта этой продукции в ОАЭ".