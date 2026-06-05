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Ковальчук на фестивале "Вытокi-2026": Истоки нашего спорта исходят из маленьких городов
Путь на олимпийский пьедестал начинается еще в детстве. Самый масштабный проект лета - фестиваль "Вытокi" - особое внимание уделяет спортивному потенциалу города.
Делегация Национального олимпийского комитета с утра 5 июня посетила все спортивные объекты Светлогорска. И уже хорошей традицией стало проведение мастер-классов для ребят от известных белорусских и российских спортсменов.
"Истоки нашего спорта - в маленьких городах, районных центрах и детско-юношеских секциях, за развитием которых мы сегодня можем наблюдать", - подчеркнул Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси.
Он обратил внимание, что "Вытокi" всегда ждут в городах, принимающих фестиваль. На мероприятие едут со всех уголков страны. "Оно полюбилось всем. Здесь можно увидеть как совсем юного спортсмена, так и человека почтенного возраста", - отметил министр спорта.
Также состоялось торжественное открытие фестиваля и нового современного спортивного скейт-роллер-парка. Это подарок городу и его жителям от Национального олимпийского комитета Беларуси.