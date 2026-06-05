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Масштабный летний проект "Спорт для всех" стартовал в Минске

Самый масштабный летний проект - "Спорт для всех" - стартует в Минске. На площадке около Национальной библиотеки второй сезон программы открывает целый марафон энергичных тренировок, который продлится до заката.

Джампинг, сайклинг, уроки латины - лишь малая часть яркого вечера. Кроме того, организаторы презентуют главный приз, который разыграют среди самых активных участников по итогам сезона (подробности в видео).

Разделы:

Общество

Теги:

Национальная библиотекаПрезидентский спортивный клубфестиваль