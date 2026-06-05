Участник "Команды будущего": Участие в мероприятии принесло опыт командной работы

Триумф молодежных идей, полезных обществу и государству, отметили 5 июня на торжественной встрече выпускников десяти сезонов лидерской платформы "Команда будущего". Проект существует уже 5 лет и за это время воспитал более 400 молодых лидеров общественного мнения.

У ребят была уникальная возможность пообщаться со спикером Совета Республики. Амбициозных юношей и девушек сегодня интересует многое: от соцсетей до мировой политики.

Евгений Смоляков, инженер БелАЭС:

"Лично мне участие в этом мероприятии принесло опыт командной работы и создания собственных проектов. В дальнейшем это поможет как в профессиональном развитии, так и в решении конкретных рабочих задач непосредственно на моем производственном объекте".