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Участник "Команды будущего": Участие в мероприятии принесло опыт командной работы
Триумф молодежных идей, полезных обществу и государству, отметили 5 июня на торжественной встрече выпускников десяти сезонов лидерской платформы "Команда будущего". Проект существует уже 5 лет и за это время воспитал более 400 молодых лидеров общественного мнения.
У ребят была уникальная возможность пообщаться со спикером Совета Республики. Амбициозных юношей и девушек сегодня интересует многое: от соцсетей до мировой политики.
Евгений Смоляков, инженер БелАЭС:
"Лично мне участие в этом мероприятии принесло опыт командной работы и создания собственных проектов. В дальнейшем это поможет как в профессиональном развитии, так и в решении конкретных рабочих задач непосредственно на моем производственном объекте".
Также в Доме молодежи подвели итоги 10-го набора "Команды будущего". Более 60 юношей и девушек представили свои проекты перед конкурсной комиссией. Победителем стала команда "Лига молодых" с проектом, направленным на поддержку молодых специалистов на рабочих местах.