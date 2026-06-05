В Грузии не намерены терпеть присутствие иностранных разведчиков

Грузия закрывает двери для иностранных шпионов и требует оставить ее в покое. Власти страны не намерены мириться с присутствием зарубежных агентов, даже из "дружественных" стран. Об этом заявил председатель парламента страны, комментируя отзыв Францией двух своих разведчиков.

Шалва Папуашвили подчеркнул: "В Грузии нечего делать спецслужбам ни с Запада, ни с Востока, ни с Севера, ни с Юга". Он добавил, что Служба госбезопасности полностью контролирует ситуацию и обладает всеми ресурсами для пресечения любого иностранного вмешательства.