Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Финляндия объявила о создании штаба передовых сухопутных войск НАТО

Финляндия объявила о создании штаба передовых сухопутных войск НАТО. По данным Минобороны, он начнет работу на севере страны уже 6 июня.

Напомним, ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.

Минобороны Финляндии сообщило, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

НАТОФинляндия