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Финляндия объявила о создании штаба передовых сухопутных войск НАТО
Автор:Редакция news.by
Финляндия объявила о создании штаба передовых сухопутных войск НАТО. По данным Минобороны, он начнет работу на севере страны уже 6 июня.
Напомним, ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.
Минобороны Финляндии сообщило, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.