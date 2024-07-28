3.29 RUB
3.60 USD
3.79 EUR
НовостныеРасследованияТок-шоуИнтервьюЭкономическиеИнформационно-аналитическиеХроникально-документальныеПознавательныеРазвлекательныеСпортивныеКонцертыФильмыВажные событияАрхив видеогалереи
Контроль качества
Контроль качества | Беларусь - мировой лидер по трансплантации органов!
Беларусь занимает 9-ю строчку мирового рейтинга по количеству эффективных доноров на миллион населения. Самая высокотехнологичная область современной медицины - трансплантация органов, тканей и клеток. В ней Беларусь не только региональный, но и мировой лидер по количеству проведенных операций. Наши врачи успешно проводят пересадку печени, сердца и легких. А новый блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток, который открыли в начале этого года, уже позволил сократить очередь ожидания пересадки с полугода до пары недель. О технологиях и компетенциях в области трансплантологии - в рубрике "Главного эфира" "Контроль качества".
Последние видео
Инновационный и интернациональный проект БНБК
Рыбное хозяйство "Лохва": новые горизонты и возможности. Контроль качества
Первый молочный! Как изготавливают продукцию и какое у нее качество?
Клецкому механическому заводу - 55 лет
Единая школьная форма, новые учебники и школьное питание
Нефтяная отрасль: как проходят поиски новых месторождений черного золота?
Крупнейший машиностроительный флагман страны отметил юбилей
Как делают школьные тетради? Контроль качества на Добрушской бумажной фабрике
Интеграл: от кризиса к стабильному развитию