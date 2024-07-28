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Контроль качества

Контроль качества | Беларусь - мировой лидер по трансплантации органов!

Беларусь занимает 9-ю строчку мирового рейтинга по количеству эффективных доноров на миллион населения. Самая высокотехнологичная область современной медицины - трансплантация органов, тканей и клеток. В ней Беларусь не только региональный, но и мировой лидер по количеству проведенных операций. Наши врачи успешно проводят пересадку печени, сердца и легких. А новый блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток, который открыли в начале этого года, уже позволил сократить очередь ожидания пересадки с полугода до пары недель. О технологиях и компетенциях в области трансплантологии - в рубрике "Главного эфира" "Контроль качества".

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