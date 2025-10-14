Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Тэатр

1234
Беларускаму тэатру імя Урсулы Радзівіл - 75 гадоў

Беларускаму тэатру імя Урсулы Радзівіл - 75 гадоў

Мінскаму гледачу прапанавалі спектакль "Зойкіна кватэра"

Мінскаму гледачу прапанавалі спектакль "Зойкіна кватэра"

У Беларусі за 2025 год працэнт запаўняльнасці тэатральных зал склаў амаль 72 %

У Беларусі за 2025 год працэнт запаўняльнасці тэатральных зал склаў амаль 72 %

"Крокі" да вялікай сцэны: VIII Міжнародны дзіцячы тэатральны форум праходзіць у Мінску

"Крокі" да вялікай сцэны: VIII Міжнародны дзіцячы тэатральны форум праходзіць у Мінску

У Магілёве стартаваў міжнародны тэатральны форум "M.@rt.кантакт"

У Магілёве стартаваў міжнародны тэатральны форум "M.@rt.кантакт"

Опера "Набука" вярнулася на сцэну Вялікага тэатра Беларусі

Опера "Набука" вярнулася на сцэну Вялікага тэатра Беларусі

Аляксандр Яфрэмаў: Чалавек абавязаны развівацца да канца

Аляксандр Яфрэмаў: Чалавек абавязаны развівацца да канца

Шагал будзе лунаць над сцэнай: гендырэктар Вялікага тэатра Беларусі расказала пра прэм'еры

Шагал будзе лунаць над сцэнай: гендырэктар Вялікага тэатра Беларусі расказала пра прэм'еры

27 тэатраў і 37 спектакляў: у Мінску працягваецца марафон "Нацыянальнай тэатральнай прэміі"

27 тэатраў і 37 спектакляў: у Мінску працягваецца марафон "Нацыянальнай тэатральнай прэміі"

У тэатры імя Янкі Купалы прайшло ўзнагароджанне лепшых працаўнікоў культуры

У тэатры імя Янкі Купалы прайшло ўзнагароджанне лепшых працаўнікоў культуры

1234
Прамы эфір