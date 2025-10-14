3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Тэатр
Беларускаму тэатру імя Урсулы Радзівіл - 75 гадоў
Заслужаны аматарскі калектыў, названы ў гонар заснавальніцы, - самабытны брэнд краіны
Мінскаму гледачу прапанавалі спектакль "Зойкіна кватэра"
Тэатральную пастаноўку паказалі ў рамках праекта "Тыдзень рускай класікі", прымеркаванага да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі
У Беларусі за 2025 год працэнт запаўняльнасці тэатральных зал склаў амаль 72 %
Заўсёды цікавасць выклікаюць прэм'еры: 157 пастановак насыцілі рэспубліканскую афішу
"Крокі" да вялікай сцэны: VIII Міжнародны дзіцячы тэатральны форум праходзіць у Мінску
У праграме экскурсіі і майстар-класы для юных акцёраў, адукацыйныя лекцыі для кіраўнікоў творчых калектываў
У Магілёве стартаваў міжнародны тэатральны форум "M.@rt.кантакт"
Усяго ў афішы 17 спектакляў
Опера "Набука" вярнулася на сцэну Вялікага тэатра Беларусі
21 сакавіка ў Мінску адбудзецца прэм'ера даўняй біблейскай гісторыі
Аляксандр Яфрэмаў: Чалавек абавязаны развівацца да канца
Беларускі рэжысёр, мастацкі кіраўнік Тэатра-студыі кінаакцёра быў удастоены высокіх узнагарод: спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і прэміі "За духоўнае адраджэнне"
Шагал будзе лунаць над сцэнай: гендырэктар Вялікага тэатра Беларусі расказала пра прэм'еры
Балет, прысвечаны сусветна вядомаму мастаку, стане прэм'ерай 94-га сезона
27 тэатраў і 37 спектакляў: у Мінску працягваецца марафон "Нацыянальнай тэатральнай прэміі"
Сёлета ўпершыню дзве пастаноўкі пакажуць за межамі сталіцы - у Гомелі і Брэсце
У тэатры імя Янкі Купалы прайшло ўзнагароджанне лепшых працаўнікоў культуры
Падзякамі адзначылі больш як 15 чалавек