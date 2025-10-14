"Крокі" да вялікай сцэны: VIII Міжнародны дзіцячы тэатральны форум праходзіць у Мінску

У праграме экскурсіі і майстар-класы для юных акцёраў, адукацыйныя лекцыі для кіраўнікоў творчых калектываў