Общие интересы и цели: "Белая Русь" подписала меморандумы с партиями Лаоса, Узбекистана и Зимбабве

Международная межпартийная конференция, объединившая 16 стран, 29 мая подошла к логичным итогам. Подписаны важные договоры, которые регулируют совместные инициативы государств. Меморандумы о сотрудничестве Белорусская партия "Белая Русь" заключила с Народно-революционной партией Лаоса, Либерально-демократической партией Узбекистана, а также с Африканским национальным союзом Зимбабве.

Межпартийное сотрудничество выгодно на всех уровнях. Например, наращивание белорусско-лаосского взаимодействия - это в том числе расширение торгово-экономических связей и инвестсотрудничества.

Бунлыа Пханданувонг, председатель комитета по международным делам ЦК Народно-революционной партии Лаоса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019f17d1-ea3c-4125-b8f4-3b010b53fbae/conversions/34bdcde4-20fb-4a0a-aa5e-3fdc5544f31b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019f17d1-ea3c-4125-b8f4-3b010b53fbae/conversions/34bdcde4-20fb-4a0a-aa5e-3fdc5544f31b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019f17d1-ea3c-4125-b8f4-3b010b53fbae/conversions/34bdcde4-20fb-4a0a-aa5e-3fdc5544f31b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019f17d1-ea3c-4125-b8f4-3b010b53fbae/conversions/34bdcde4-20fb-4a0a-aa5e-3fdc5544f31b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бунлыа Пханданувонг, председатель комитета по международным делам ЦК Народно-революционной партии Лаоса:

"Подписание меморандума сыграет большую роль и будет нормативным актом для развития отношений между двумя странами. Считаем, что отношения между нашими партиями внесут важный вклад в укрепление взаимодействия между Беларусью и Лаосом. Между нашими странами существует давняя дружба".

Актам Хаитов, руководитель фракции Движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии в законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c87227-fe9d-4f38-8274-b8d4cbc4616a/conversions/82f0ce72-c643-4765-950a-f69aebf2d8c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c87227-fe9d-4f38-8274-b8d4cbc4616a/conversions/82f0ce72-c643-4765-950a-f69aebf2d8c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c87227-fe9d-4f38-8274-b8d4cbc4616a/conversions/82f0ce72-c643-4765-950a-f69aebf2d8c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c87227-fe9d-4f38-8274-b8d4cbc4616a/conversions/82f0ce72-c643-4765-950a-f69aebf2d8c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Актам Хаитов, руководитель фракции Движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии в законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана:

"Наша задача - поддержать наши правительства, наших предпринимателей, наших людей, чтобы они взаимодействовали во благо страны, своего народа. Мы высоко ценим деятельность партии "Белая Русь", которая сегодня становится важной политической силой Республики Беларусь. Мы наметили несколько направлений меморандума - будем активизировать работу по молодежной политике".

Международная конференция организована Белорусской партией "Белая Русь". Результатом расширенной площадки мнений в Бресте стали акценты на углубленное сотрудничество в перспективе, начиная с консолидации прогрессивных сил государств (с целью влияния на глобальные политические процессы) и заканчивая взаимными инициативами по сохранению исторической памяти.