3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Кандидат в конгрессмены США: Идеи Александра Лукашенко должны стать нормой везде
Кандидат в конгрессмены США Хосе Вега в "Актуальном интервью" поделился, почему согласен со многими словами Президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Его мышление (белорусского лидера. - Прим. news.by) - это то, что мы должны привнести в США. Одним из тех, кто повлиял на меня, был Пол Робсон. Он был очень влиятельной фигурой в 1940-1950-х годах, особенно в американо-российских отношениях. Американцы его спрашивали, почему он не станет гражданином России (он был афроамериканцем, и его страна внесла в черный список), а он ответил, что любит русский и европейский народ, но его страна здесь, в США, и он должен решать проблемы здесь. Я чувствую то же самое", - рассказал собеседник.
Кандидат в конгрессмены США напомнил, что в Декларации независимости, документе, поистине принадлежащему всему человечеству, заложены идеи равенства всех людей, что они наделены Творцом неотъемлемыми правами - жизнью, свободой и стремлением к счастью. Эти идеи являются универсальными и действительно пришли из Америки. "Эти моменты должны доминировать в нашем мышлении. А идеи Президента Беларуси должны стать нормой везде. Именно за это я и борюсь в США, хочу, чтобы все это стало здравым смыслом", - подчеркнул Хосе Вега.