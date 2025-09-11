Мультибрендовый центр открылся в Уфе: что предлагают "Белорусские машины"

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Белорусские машины в Башкортостане видны издалека из разных районов Уфы, ведь на пересечении дорог открылся мультибрендовый центр. Это лучшее место и для покупателей, и для продавцов.

В Башкортостане сейчас насчитывается более 11 тыс. единиц белорусских грузовых машин, комбайнов, тракторов, погрузчиков, навесной техники, генераторов и автокомпонентов. В республике готовы покупать и больше, поэтому неудивительно, что распахнул двери центр продаж, сервиса и ремонта, где годовая пропускная способность - более 500 машин.

Стартовала стройка в 2023 году. Объект возводили поэтапно летом и зимой, продумывая все до мелочей для комфорта работников и компаний, которые придут, чтобы выбрать себе нужную машину.

Александр Бабарико, директор ООО "Амкодор-Уфа":

"Созданы мобильные бригады, стационарный сервис, отделы продаж, склад запасных частей, то есть у нас полный цикл производства. Имеется приблизительно 5 тыс. наименований запчастей. Отмечу, что склад постоянно поддерживается, есть тенденция к увеличению номенклатуры и объема запасных частей, потому что одним из самых важных моментов является мобильность и быстрота поставки необходимых запчастей".

Открытие мультибрендовых центров - стратегия работы Беларуси в российских регионах. Такие центры уже есть в Новосибирске, Татарстане, Уфе, в планах стоит и Кемерово.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в России Александра Рогожника, сегодня от Владивостока до Санкт-Петербурга открываются большие центры поддержки белорусской техники, при этом делается основной акцент не только на реализацию, но и на наличие запасных частей в сервисном гарантийном обслуживании этой техники, чтобы находиться в тренде с ведущими мировыми компаниями. "И нам это удается. Я открою небольшую тайну: по полугодию приросли в объемах в России больше 101 %, хотя в это никто не верил, но благодаря двустороннему сотрудничеству на уровне регионов, на уровне глав регионов эта работа имеет замечательный результат", - дополнил он.

Скорость мобильных бригад - 24 часа, и это от поступления заявки, выезда специалиста и закрытия этой заявки, при этом готовы принимать все машины, ведь мастера проходили обучение на белорусских заводах и знают все тонкости разного транспорта. В специальных павильонах каждой машине поставят "диагноз", а если кто-то с трудом сюда заезжает, то обратно точно катится налегке, ведь вовремя все заменить и выявить причину технического сбоя - важная задача. Недаром говорят, что технику продает сервис. В помощь профессиональному глазу имеются и компьютеры. Проверить и перепроверить - тоже часть слаженной работы.

"Когда возникают проблемы по электрооборудованию, освещению, блокам управления, топливной системой, мы все это справляем", - рассказал электрик-диагност мультибрендового центра "Белорусские машины" (Уфа) Эльдар Тимербаев.

Тестирование колес также является обязательным, как сборка, разборка, ремонт шин. И на все это предоставляется гарантия. А с помощью специального прибора техника проходит и балансировку. После проведенных процедур ставят объективную оценку.

Работники центра с гордостью говорят, что запчасти все оригинальные, к тому же имеются и их запасы, которые быстро пополняются. Кстати, у каждой запчасти свое место на полке.

Дмитрий Кобелев, менеджер мультибрендового центра "Белорусские машины" (Уфа):

"Все знают, что техника бывает простой, а простой в основном бывает из-за неоригинальных запасных частей. Даже маленькая деталь отвечает за огромную технику, поэтому качество и надежность - гарантия завода-изготовителя на запасные части".

Техника в центре имеется на любой вкус покупателей. К слову, выбор часто падает на белорусские машины, при этом доступны и качество, и цена. А сейчас в центре продаж и обслуживания расскажут, что и сколько стоит, на чем лучше остановить выбор и какие финансовые инструменты от кредитов до лизинга могут предложить российская и белорусская стороны.

"Мы обозначили, что нужно доносить информацию доступно. На постоянном контроле иметь возможность общения с бизнес-кругами. Договорились, что и в дальнейшем такие бизнес-круги будут проходить, будет общение с Банком развития и другими финансовыми учреждениями Российской Федерации, лизинговыми компаниями, которые позволяли бы создать более комфортные условия для потребителей и по части процентных ставок, и удобного периода возврата этих ресурсов", - пояснил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Изюминка центра - павильон, в котором можно купить и мотоцикл, к тому же из центра можно уехать и на велосипеде. Линейка белорусских предложений становится для покупателей Башкортостана шире.

"Классическая модель на сегодняшний день находится в локализации. На территории Республики Беларусь уже производятся запчасти, которые составляют 73 % локализации. Следующая модель, которая попадет в локализацию, - мопед MINSK D4 50 и крайний MINSK X 250", - рассказал замдиректора ООО "МотоВелоЗавод" Олег Васюк.

Велодорожек в Уфе становится больше, и по ним катаются от мала до велика. Беларусь готова предложить двух- и четырехколесные обновки для всей семьи. Цены на белорусские велосипеды конкурентные. Но главное, что можно быстро заменить нужную деталь без ожидания.

Скоро мотоциклы будут и на открытой площадке центра, рядом с признанными гигантами техники. На такой площадке можно изучить все технические характеристики и выбрать свою машину. И это является большим плюсом и для строительных компаний, и для аграриев. К слову, работают на полях Башкортостана более 60 % белорусской сельхозтехники, при этом есть та, которой десятки лет, но она все равно находится в строю. И это лучшая реклама для покупателей.

"С большим комфортом и удовольствием работаем с "Гомсельмашем". Достаточно хорошие отношения выстроены с командой. Мы видим, что каждая рекламация нашего фермера и просьбы по улучшению машины действовали последние семь лет, и сегодня мы получили как покупатели машину лучше, чем европейские аналоги. Это нас вполне устраивает. В определенных условиях нам нужны более лояльные продавцы и более мобильное обслуживание этой техники, потому что каждый час и минута на поле дорога", - обозначил заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Башкортостана (Уфа) Ильшат Фазрахманов.

Это отметил и глава Башкортостана Радий Хабиров, который приехал на открытие центра. Он подчеркнул, что для республики это событие, которого ждали и оказывали содействие в реализации этого масштабного проекта.

"Вся линейка, которая здесь, начиная с троллейбуса и завершая самосвалами, нуждается в хорошем обслуживании. Спасибо большое белорусской стороне, что поддержала такое решение (о строительстве мультибрендового центра. - прим. news.by). Очень здорово получилось, что по ходу строительства уже подключились к этому процессу и белорусские гиганты. Сейчас мультибрендовые сервисные центры - это экономия, компетенция, большая складская база. Я считаю, что со временем, когда мы закупим больше техники, нужно такие сервисные центры строить еще", - заявил Радий Хабиров.

Радий Хабиров

Быть ближе к своему покупателю, работать без посредников и потери прибыли - требования Президента Беларуси Александра Лукашенко. Такие мультибрендовые центры являются большим шагом к новому экспортному формату по белорусским машинам.

В центрах находятся все машины, которые Беларусь продает на российском рынке. Например, в Уфе одни только МАЗы за три года пополнились не менее чем 400 единицами. Конечно, линейка предложений широка. МАЗы работают в Башкортостане, Оренбургской и Самарской областях. Важно покупателю показать товар и в деле, чтобы он при желании мог и за руль сесть, и в кузов заглянуть.

В Уфе у МАЗа есть свой дилерский центр. Сейчас самые продаваемые машины - зерновозы. Мультибрендовый центр станет дополнительной точкой продаж не только техники, но и запасных частей, которые будут всегда под рукой и в нужном количестве.

Есть и новинка кооперации. На базе шасси МАЗ сделана вышка для обслуживания контактной сети. Конструкция нужная, и такой на российском рынке пока нет. Первая машина прямо из центра поедет в Пензу. Намечаются уже новые заказы в городах, где много троллейбусов - там такой спецтранспорт просто необходим.

Кооперация МАЗа и Уфимского завода дает хороший продукт. Отметим, что 300 машин собирается ежегодно для всех российских регионов, но потребности намного выше, однако под них нужны и новые площади, поэтому Беларусь и Башкортостан будут вместе строить новый завод.

Совместный продукт - троллейбус с автономным ходом до 30 км. Машина нового поколения скоро выйдет на российские дороги. Кстати, рынок достаточно активно обновляется. А сама Уфа ежегодно закупает от 10 до 15 машин, а заказчиками выступают все регионы России, ведь марку "Горожанин" (низкопольные троллейбусы) знают и водители, и пассажиры.

И таких совместных брендов становится все больше. И не только техника в копилке у Беларуси и Башкортостана - есть и фирменные магазины одежды, продуктов питания. Белорусское знают, покупают и просят привезти еще, так что этот бизнес точно является выгодным.

"Мы приняли решение сосредоточиться на внешнем треке с достаточно узким количеством государств. Основной акцент - Беларусь. С ней у нас глубокая промышленная кооперация, а также это государство является нашим деловым, культурным и духовным партнером", - заявил Радий Хабиров.

Новых адресов совместной работы точно станет больше, ведь Беларусь привезет в Башкортостан новую технику (республике нужны школьные и туристические автобусы), а обслуживать их будут в мультибрендовом центре "Белорусские машины".

Как мультибрендовый центр обеспечивает быстрый сервис. Почему центр является новым этапом сотрудничества Беларуси и Башкортостана, смотрите подробнее в специальном репортаже.