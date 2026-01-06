Белорусские товары заняли значительную долю в Евразийском реестре промышленных товаров

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2b38acc-c361-4628-85d3-7c93fefb23cd/conversions/f8e0ecec-c50c-4d34-8c93-bf3aa2ea7e5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2b38acc-c361-4628-85d3-7c93fefb23cd/conversions/f8e0ecec-c50c-4d34-8c93-bf3aa2ea7e5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2b38acc-c361-4628-85d3-7c93fefb23cd/conversions/f8e0ecec-c50c-4d34-8c93-bf3aa2ea7e5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2b38acc-c361-4628-85d3-7c93fefb23cd/conversions/f8e0ecec-c50c-4d34-8c93-bf3aa2ea7e5c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Белорусские предприятия активно осваивают рынок государственных закупок в странах Евразийского экономического союза. Ключевым инструментом для этого стал Евразийский реестр промышленных товаров, предоставляющий товарам из стран-участниц национальный режим. Белорусские производители занимают в нем значительную долю. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Для нас важной задачей было то, чтобы эти условия локализации в равной степени распространялись на все государства Союза", - отметил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, комментируя принятие решения, которое установило общую систему оценки локализации производства. Результатом стало создание единого реестра.

"Евразийский реестр промышленных товаров, которым придается статус национальных для государственных закупок. Сегодня в него входит более 33 тыс. различных номенклатур товаров и их производителей. И 22 тыс. приходится на белорусские товары", - сообщил Максим Ермолович. Это дает белорусским компаниям, известным производством товаров конечного потребления, значительные конкурентные преимущества. "После того, как предприятие или товар попал в этот реестр, позволяет заходить на государственные закупки по национальному режиму. То есть такой же преференциальный режим, который предоставляется для национального производителя, предоставляется и для товаров, включенных в Евразийский реестр", - пояснил он.

При этом решение, устанавливающее данный порядок, продлено на 2026 год, что гарантирует стабильность и сохранение открытых тендеров для производителей из стран ЕАЭС.

Одним из сохраняющихся вызовов для повышения эффективности системы остается вопрос взаимного признания электронных цифровых подписей. "Пока он открыт, и, поверьте, делается много для того, чтобы эту задачу решить", - заявил Максим Ермолович. По его словам, техническая реализация оказалась сложнее, чем предполагалось, из-за необходимости обеспечения безопасности и цифрового суверенитета каждой страны.