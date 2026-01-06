ЕАЭС подвел итоги пятилетки - взаимная торговля выросла до 97 млрд долларов

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8605b1c-29b2-4145-97b3-f6326cb73c24/conversions/36a4a192-087b-4b3f-91a4-a0f97bf2353d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8605b1c-29b2-4145-97b3-f6326cb73c24/conversions/36a4a192-087b-4b3f-91a4-a0f97bf2353d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8605b1c-29b2-4145-97b3-f6326cb73c24/conversions/36a4a192-087b-4b3f-91a4-a0f97bf2353d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8605b1c-29b2-4145-97b3-f6326cb73c24/conversions/36a4a192-087b-4b3f-91a4-a0f97bf2353d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Завершается реализация стратегии развития Евразийского экономического союза до 2025 года под председательством Беларуси. Как сообщает член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев, ключевыми достижениями стали устойчивый экономический рост, увеличение взаимной торговли и рост кооперационных связей. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"В рамках реализации стратегических направлений развития интеграции до 2025 принято порядка 400 актов. Это разного рода распоряжения, решения по тем приоритетным направлениям развития, которые у нас осуществляются", - заявил Данияр Иманалиев. Он отметил, что за пятилетний период удалось обеспечить макроэкономическую стабильность.

Основные экономические показатели подтверждают позитивную динамику. "Средний темп роста совокупного ВВП в рамках Союза составил 3,3 %. Это на 0,7 % выше, чем в предыдущей пятилетке", - сообщил министр. За последние два года рост ускорился до 4,4 %, что превышает среднемировые показатели с учетом внешних шоков, которые влияли на экономические процессы внутри ЕАЭС. Производительность труда также увеличилась с 0,7 % до 3 %.

Удельный вес ЕАЭС в мировой экономике достиг порядка 4 %, а в мировой торговле - 2 %. Но наиболее показательным стал рост взаимной торговли между странами-членами. "По взаимной торговле в 2025 году по сравнению с 2020 годом рост составил порядка 79 %. В номинальном выражении этот показатель вырос до 97 млрд долларов США", - привел данные Данияр Иманалиев.

Важно, что растет не только объем, но и качество товарооборота: доля высокотехнологичных товаров достигла 27 %, увеличивается и доля кооперационных изделий, что свидетельствует об углублении производственных связей.

Теперь основные усилия направлены на разработку новой стратегии до 2030 года и видения до 2045 года. Основные приоритеты на ближайшие годы уже определены. "Мы стремимся сделать наш Союз самодостаточным макро-регионом с лидерством в экономике, в технологиях", - отметил Данияр Иманалиев. Среди первоочередных задач - формирование общего рынка без барьеров для товаров, услуг, капитала, труда, а также масштабная цифровизация.