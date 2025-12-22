Пока на Западе говорят о кризисе и падении экономики, на ЕАЭС в Питере предъявили цифры роста - хорошие тенденции на постсоветском пространстве. Какие именно показатели указывают на рост в нашем регионе? ВВП и промышленность взлетели, а безработица рухнула вдвое.

В Санкт-Петербурге прошло заседание ЕАЭС, на котором подвели итоги пятилетки. Подписано 18 документов - от бюджета на 2026 год до концепции развития туризма. Утвержден "Евразийский экономический путь" до 2045 года. Доля расчетов в национальных валютах между участниками объединения достигла 93 %. Это серьезная цифра. Есть и другие - поинтереснее.

ВВП вырос на 11 %, промышленность на 15 %, сельское хозяйство почти на 10 %. Рост ВВП - это реальные деньги в карманах людей. Плюс в промышленности означает, что заводы не просто работают - экспорт (то есть и реализация продукции) растет. Увеличение АПК на 10 % - это еда (прежде всего на столах), независимость от импорта.

Безработица с 6 % в 2020-м упала до 3 % в 2024-м. Это не просто статистика, а доказательство, что союз работает, несмотря на санкции и кризисы. То есть люди заняты, платят налоги, экономика крутится. И, кстати, это чисто белорусский тренд - когда порядок и дисциплина побеждают хаос.

Александр Лукашенко обозначил семь главных направлений на следующую пятилетку, так называемый ЕАЭС 2.0. Каждое продумано: транспорт улучшит логистику, энергетика даст независимость.



Во-первых, индустриальный рост и технологический суверенитет. Не болтовня об инновациях, а общие проекты в микроэлектронике, робототехнике, искусственном интеллекте. Уже работает механизм субсидирования таких проектов из общего бюджета.



Во-вторых, продовольственная безопасность. Цель - снизить импортозависимость до "статистической погрешности" и завоевать мировой рынок. В-третьих, транспортно-логистический потенциал. Создание "бесшовных" коридоров с цифровизацией перевозок - это ответ на вызовы времени.

Интерес других стран к ЕАЭС говорит об эффективности союза

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Также необходимо отметить то, что достижение экономических показателей, которое было достигнуто, не только формирует ЕАЭС, как, скажем, условную "пятерку" бывших государств постсоветского пространства. Но необходимо отметить, что также в работе форума в Санкт-Петербурге в качестве наблюдателей приняли участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Куба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран, приглашенный министр торговли Индонезии. А если мы наблюдаем расширение состава государств-участников где-то в формате приглашенных гостей, где-то в формате наблюдателей, то это говорит об эффективности работы организации".

Четвертое направление - внутренний рынок. Лукашенко требует не имитации, а реальной слаженной работы и движется к созданию общего биржевого товарного рынка. Пятый пункт - цифровая трансформация: цифровая подпись и рынок госзакупок, который превысил 143 млрд долларов. Шестое - международный вектор. И это не про "возвращение в мировое сообщество", а про прагматичный поиск партнеров "там, где нас уважают и ждут". А Запад? Пусть сидит в своей изоляции, пока мы захватываем рынки.

Итогом года председательства Беларуси стали соглашения о свободной торговле с ОАЭ, Монголией и - прямо на питерском саммите - с Индонезией. Идет работа с Индией и Египтом. Кстати, это и есть многовекторность в действии.

И, наконец, седьмое - гуманитарное измерение. Простые вещи: взаимное признание дипломов, доступная медицина, отмена роуминга. То, что нужно простому человеку.

Любая экономика проверяется простыми вещами: что сделали, что вырастили и скольких людей обеспечили работой. Так вот цифры ЕАЭС как союза за эту пятилетку – это пример того, что идем правильно.

Конечно, есть и трудности, которые надо преодолеть. Лукашенко назвал проблемы прямым текстом: "Индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу". Он указал на затяжные проблемы и цифровые барьеры, которые страны ставят друг другу. Это подход человека, который знает цену работы, сам работал на земле.