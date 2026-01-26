Инновационный цифровой тренажер запустили на Минской ТЭЦ-4

Уникальный тренажер для подготовки энергетиков и обучения аварийному управлению объектом запустили на Минской ТЭЦ-4. Проект реализован в рамках программы Союзного государства. И это первая инновационная платформа в Беларуси для теплостанций. Такие же появятся и в других регионах.

Цифровые технологии для безопасности человека и для бесперебойной работы энергетической системы на Минской ТЭЦ-4 26 января провели первое испытание нового тренажера для оперативной подготовки энергетиков.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси: "Благодаря тому, что мы на ТС-4 внедрили цифровой тренажер, у персонала появилась возможность в онлайн-режиме проверять правильность своих действий. Этот цифровой тренажер, по сути, является цифровым двойником реального объекта. В нем программно зашиты все алгоритмы и действия, которые происходят на реальном энергетическом оборудовании".

Проект реализован в рамках белорусско-российского сотрудничества в сфере высоких технологий и подготовки кадров для энергетики будущего.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси: "Мы подписали стратегические документы для оформления нашего сотрудничества. Это комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных, неэнергетических и неатомных проектов. Сейчас крайне активно по ней идем. С Министерством энергетики у нас развивается тематика как по цифровым тренажерам (и вы сегодня видите прекрасный пример этого взаимодействия), так и по многим остальным направлениям".