Гран-при Национального телевизионного конкурса "Телевершина" присужден "Первому информационному"

Церемония вручения наград ХVI Национального телевизионного конкурса "Телевершина" проходит в Минске.

Победителем "Телевершины" в номинации "Проект года (Гран-при)" стал "Первый информационный" телевизионный канал НГТРК Республики Беларусь.

Лучшей режиссерско-постановочной работой признали "Фактор. BY" Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Лучшим репортером признали Викторию Сенкевич телеканала "Первый информационный" Белтелерадиокомпании.

Лучшим ведущим регионального телевидения признана Анна Боярчук ("Гомельский эфир") РУП радиотелецентр "Телерадиокомпания "Гомель" (телепрограмма "Беларусь 4" Гомель").

Лучшим журналистом регионального телевидения стала Кристина Бенденкова ("Наше дело", "Область интересов", "Бренд", "Новости региона", "Днями") РУП радиотелецентр "Телерадиокомпания "Могилев" (телепрограмма "Беларусь 4" Могилев").

Лучшим региональным телепроектом, представленным в сети Интернет, стал проект "Ожившие памятники" (телерадиокомпания "Гродно").

Лучшим региональным общественно-политическим проектом стал проект "Поэтому народный" телерадиокомпании "Могилев".

Лучшим региональным телепроектом стал проект "Время выбрало нас" телерадиокомпании "Брест".

Лучшим телевизионным проектом, представленным в сети Интернет, стали "Тренды" НГТРК Республики Беларусь (телепрограмма "Первый информационный").

Программа "Компот" телерадиокомпании "Витебск" - лучшая среди детских, юношеских программ.

Лучшим спортивным проектом стала "История одной победы" телеканала "Беларусь 5" Белтелерадиокомпании.

Лучшей программой-интервью признали "100 вопросов взрослому" Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Лучшей авторской телепрограммой признана "Время Первого" НГТРК Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Лучшей утренней информационно-развлекательной телепрограммой признана "Добрай раніцы, Беларусь!" Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").