Нефть подорожала до максимума с конца октября 2025 года

Нефтяные котировки продолжают подъем пятую сессию подряд из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent торгуется выше отметки 66 долларов за баррель впервые с конца октября из-за опасений по поводу перебоев с поставками из Ирана.

Росту цен также способствуют перебои с поставками на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, где казахстанская нефть загружается в танкеры. Падение объемов связано с техническим обслуживанием и повреждениями, а также с погодными условиями.