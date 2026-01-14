3.71 BYN
Нефть подорожала до максимума с конца октября 2025 года
Автор:Редакция news.by
Нефтяные котировки продолжают подъем пятую сессию подряд из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent торгуется выше отметки 66 долларов за баррель впервые с конца октября из-за опасений по поводу перебоев с поставками из Ирана.
Росту цен также способствуют перебои с поставками на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, где казахстанская нефть загружается в танкеры. Падение объемов связано с техническим обслуживанием и повреждениями, а также с погодными условиями.