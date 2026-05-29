Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС планируется запустить с января 2027 года

Страны ЕАЭС планируют запустить общий электроэнергетический рынок с января 2027 года. С этого момента включится режим работы по свободным двусторонним договорам в рамках уполномоченных организаций, рассказали в Минэнерго Беларуси.

Подготовленное и вносимое на рассмотрение глав государств решение об очередной корректировке плана мероприятий по формированию единого евразийского электроэнергетического рынка направлено на то, чтобы рынок работал максимально эффективно для каждой из сторон.

В решении вынесен и 2-й срок - 1 января 2029 года. К этой дате планируется запуск такого рыночного механизма торговли электрической энергией, как торговля на сутки вперед.