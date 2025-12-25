Развитие торговли, совместных проектов - к каким результатам привели годы роста ЕАЭС под санкциями

Фото: Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed830860-d726-40c3-9879-1cc60ea967f3/conversions/5e1b31ba-69d8-48f2-9642-98be6962f7c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed830860-d726-40c3-9879-1cc60ea967f3/conversions/5e1b31ba-69d8-48f2-9642-98be6962f7c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed830860-d726-40c3-9879-1cc60ea967f3/conversions/5e1b31ba-69d8-48f2-9642-98be6962f7c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed830860-d726-40c3-9879-1cc60ea967f3/conversions/5e1b31ba-69d8-48f2-9642-98be6962f7c7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik.by

Евразийский экономический союз - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия - это территория более 20 млн кв. км, где живут свыше 180 млн человек.

ЕАЭС уже отметил десятилетие, и результаты подтверждают, что курс на экономическую интеграцию был выбран верный. За 4 года ВВП ЕАЭС вырос на 11 %, промышленность на 15 %, а сельское хозяйство почти на 10 %.

Специальный репортаж | Евразийский экономический союз: рост вопреки санкциям ЕАЭС - территория свыше 20 млн км² с населением более 180 млн человек. За 10 лет ВВП вырос на 11%, промышленность - на 15%, сельское хозяйство - почти на 10%. Последние два года средний рост ВВП - 4,4%, что выше среднемировых показателей. Союз обеспечивает продовольственную безопасность, лидирует в экспорте мороженой рыбы, пшеницы и льна. Доля расчетов в нацвалютах - свыше 93%. Торговля переориентирована на Восток: Китай, Индия, Турция - ключевые партнёры. Как ЕАЭС выдерживает внешнее давление, укрепляет суверенитет и открывает новые рынки - в нашем специальном репортаже. 25.12.2025 09:50

Данияр Иманалиев, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК:

"Хочу отметить, что последние 2 года средний темп роста ВВП Союза составил 4,4 %, и это намного выше среднемировых показателей с учетом внешних шоков и глобальной ситуации в мире, которые также оказывали влияние на наши экономические процессы внутри союза. Удельный вес ЕАЭС в мировой экономике на сегодняшний день составляет порядка 4 %. При этом наша доля мировой торговли составила уже 2 % в целом".

Данияр Иманалиев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/211deee0-806a-42ce-9fd7-46c9ba296917/conversions/eec89905-8ec5-4731-a206-26ee8108cdd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/211deee0-806a-42ce-9fd7-46c9ba296917/conversions/eec89905-8ec5-4731-a206-26ee8108cdd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/211deee0-806a-42ce-9fd7-46c9ba296917/conversions/eec89905-8ec5-4731-a206-26ee8108cdd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/211deee0-806a-42ce-9fd7-46c9ba296917/conversions/eec89905-8ec5-4731-a206-26ee8108cdd2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евразийский каравай обеспечивает основными продуктами все страны Евразийского экономического союза и надежно защищает нашу продовольственную безопасность. Зерно, свинина, мясо птицы, молоко, сахар и овощи - все это есть на внутреннем евразийском рынке.

Все вместе страны ЕАЭС занимают первое место в мире по экспорту мороженой рыбы, пшеницы и семян льна, второе - по пшеничной муке, подсолнечному и рапсовому маслу, третье - по ячменю и рапсу.

"Ситуация очень сильно поменялась с 2021 года, - обозначил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Мы видели, что если в 2021 году доля стран Запада как наших партнеров, и прежде всего ЕС, конечно, превышала 50 %, то сегодня эта доля существенно уменьшилась - всего лишь 18 %. И одновременно доля стран БРИКС плюс Турция, если мы будем так говорить, выросла с 30 % в два раза, практически до 60 %. То есть мы видим, что за эти годы произошла смена наших приоритетов. Ключевым торговым партнером является Китай, Турция, Индия".

"Пятерка" развивается и открывает новые возможности для производителей. В 2025 году Беларусь - страна-председатель в органах Евразийского союза. Это дало нам возможность более активно продвигать многие инициативы и завершить выполнение подписанных договоренностей. При этом наши инициативы исходили из долгосрочных приоритетов, актуальных для всех стран-партнеров. В условиях колоссального внешнего давления союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала. Фокус делался на углубление промышленной кооперации, формирование единого транспортного пространства и укрепление технологического суверенитета.

Гоар Барсегян, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291a1f4e-0bc9-4d11-86cf-e2a0163ed14f/conversions/47ce980d-db85-4221-a264-d3b4017f2ab3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291a1f4e-0bc9-4d11-86cf-e2a0163ed14f/conversions/47ce980d-db85-4221-a264-d3b4017f2ab3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291a1f4e-0bc9-4d11-86cf-e2a0163ed14f/conversions/47ce980d-db85-4221-a264-d3b4017f2ab3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291a1f4e-0bc9-4d11-86cf-e2a0163ed14f/conversions/47ce980d-db85-4221-a264-d3b4017f2ab3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гоар Барсегян, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"Руководство Республики Беларусь всегда на это обращает очень большое внимание, особенно в год белорусского председательства. У нас хорошим инструментом в рамках данной работы является карта индустриализации, над актуализацией, обновлением которой в 2025 году была проведена масштабная работа. Благодаря этой работе у нас количество крупных проектов увеличилось до 300, ранее их было порядка 120".

Политика ЕАЭС направлена на снижение зависимости от импорта и развития собственных мощностей в стратегически важных отраслях. Так, рынку нужны инновационные проекты для повышения конкурентоспособности экономик, микроэлектроники, авиа- и машиностроений. Пока индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу.

Утвержден в ЕАЭС в 2025 году и механизм финансирования совместных кооперационных проектов промышленности. А с недавнего времени и ВПК. Главное условие: в создании товара или технологий участвуют как минимум три страны. И Беларусь среди тех, кто готов делиться своими компетенциями с партнерами.

Объем промышленного производства в целом в "пятерке" вырос на 3 %. Экспорт промышленных товаров за пределы союза - на 13 %, а внутри ЕАЭС - на 3 %. И здесь вклад каждой страны. Растет в союзе и инвестиционная активность. Так, за 2 года приток капитала в самые прибыльные сферы увеличился на 18 %.

"Считаю, что инвестиционная политика была достаточно разумна, и инвестиции вкладывались в основном в обрабатывающую промышленность и в отрасли, которые ориентированы на экспорт. Без сомнения, это даст хорошую перспективу для ближайшего развития вплоть до 2030 года", - отметил директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев.

Алексей Ведев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a521b0-7e67-4044-a4bf-94ef3403d758/conversions/124aba6b-b308-4c0b-9493-471291827526-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a521b0-7e67-4044-a4bf-94ef3403d758/conversions/124aba6b-b308-4c0b-9493-471291827526-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a521b0-7e67-4044-a4bf-94ef3403d758/conversions/124aba6b-b308-4c0b-9493-471291827526-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80a521b0-7e67-4044-a4bf-94ef3403d758/conversions/124aba6b-b308-4c0b-9493-471291827526-xl-___webp_1920.webp 1920w

Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 и до 2045 года "Евразийский экономический путь" была подписана главами государств в декабре 2023. ЕАЭС - это не только экономический союз, но и ключевой узел пересечения транспортных маршрутов - Восток-Запад и Север-Юг, где проходит важная часть маршрута "Один пояс - один путь". Поэтому ключевое - это формирование единого евразийского транспортного каркаса для создания устойчивой логистики.

Это те коридоры, которые обеспечат массовую перевозку грузов. И все, что связано с этим: станции, перевалочные, транспортно-логистические центры, комплексы, перегрузочные станции и так далее. Леонид Соколов, замдиректора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК

Определены и стратегические направления развития, главными из которых является трансформация ЕАЭС за 20 лет в самодостаточный макрорегион с технологическим и интеллектуальным лидерством. Ежегодно президенты "пятерки" встречаются, чтобы оценить сделанное за год и расставить приоритеты на новый год. Место встречи - Санкт-Петербург. На заседании Высшего Евразийского экономического совета происходит обсуждение интеграционных экономических вопросов и диалог по широкому кругу тем: это в том числе и укрепление связей с ООН, СНГ, ШОС, БРИКС и другими объединениями. Да, сделано немало, но при этом остается и ряд вопросов, над которыми работа не завершена.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляем новое: одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше, запрета ввоза-вывоза или лицензирования, для этого приспосабливаются инструменты цифровизации. Белорусская сторона инициирует решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций. Но пока и здесь мы особо не продвинулись".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f301e47-4912-47dd-bd6d-1f39813411a8/conversions/cb1e104a-e747-4366-96a7-9f289a249e34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f301e47-4912-47dd-bd6d-1f39813411a8/conversions/cb1e104a-e747-4366-96a7-9f289a249e34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f301e47-4912-47dd-bd6d-1f39813411a8/conversions/cb1e104a-e747-4366-96a7-9f289a249e34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f301e47-4912-47dd-bd6d-1f39813411a8/conversions/cb1e104a-e747-4366-96a7-9f289a249e34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свои инициативы мы будем продвигать и в 2026 году. Пример успешной работы - это открытие новых рынков для производителей Евразийского союза. В Санкт-Петербурге подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Да, такие документы уже есть и с другими странами. Это и Вьетнам, Сербия, Иран, Сингапур, временное с Монголией, а также объединенными Арабскими Эмиратами, Индией и Египтом.

"Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать: в условиях колоссального внешнего давления на наши страны, союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - отметил белорусский лидер.

Ведутся переговоры и с другими странами мира, чтобы расширить беспошлинный доступ товаров. Это в разы увеличивает и объемы, а также линейку экспорта импортных товаров.

Андрей Слепнев:

"Мы видим, что даже временное соглашение, которое было с Ираном и охватывало не очень большой круг товаров, было достаточно лимитировано по скидкам, привело к удвоению торговли с Ираном с 2019 по 2024 год. Огромная прибавка произошла практически по всем товарным группам, и мы рассчитываем, что вступление в силу уже полноценного соглашения приведет еще раз к удвоению торговли. Наша планка - 12-18 млрд долларов товарооборота. Это те цифры, которые мы реально видим в перспективе".

Андрей Слепнев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539902c9-38f0-438d-92a2-52c40296de3b/conversions/611f72ff-3ad8-4645-b543-21a336c918ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539902c9-38f0-438d-92a2-52c40296de3b/conversions/611f72ff-3ad8-4645-b543-21a336c918ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539902c9-38f0-438d-92a2-52c40296de3b/conversions/611f72ff-3ad8-4645-b543-21a336c918ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/539902c9-38f0-438d-92a2-52c40296de3b/conversions/611f72ff-3ad8-4645-b543-21a336c918ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы ищем новые рынки сбыта и становимся независимыми от валют третьих стран. Доля расчетов в национальных валютах в Евразийском экономическом союзе достигла более 93 %. Внутри союза выстраиваем и честную конкуренцию. Да, порой фиксируются и нарушения, но есть механизм вынесения предупреждений и рассмотрения заявлений от бизнеса. Также это и помощь в процедуре государственных закупок. Создан и реестр промышленной продукции Евразийского союза.

Беларусь как страна - активный экспортер своих товаров заинтересована в комфортной логистике и быстрой доставке груза покупателю. Тем более транспортные потоки сместились на восток, поэтому бесшовные транспортные коридоры - это большой плюс для белорусских производителей. И сделано здесь немало. Сегодня фокус и на внедрении навигационных пломб.

"11 февраля следующего года - это дата запуска применения навигационных пломб на "пятерку", первый этап, - обозначил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов. - Мы провели уже две крупных конференции в Москве на базе нашей комиссии. Есть такой оптимистичный взгляд на этот предмет, потому что мы видим прогресс. Пломба дает контроль с точки зрения контролирующих органов, то есть контроль сохранности грузового отсека, контроль движения, контроль нештатных ситуаций, вскрытия, остановки, отклонения от маршрута и так далее".

Руслан Давыдов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34c46e1-e3d0-41f5-a8dd-6aa8d63a4504/conversions/ad88bd76-43b2-460a-8ef0-abc4237c9f10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34c46e1-e3d0-41f5-a8dd-6aa8d63a4504/conversions/ad88bd76-43b2-460a-8ef0-abc4237c9f10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34c46e1-e3d0-41f5-a8dd-6aa8d63a4504/conversions/ad88bd76-43b2-460a-8ef0-abc4237c9f10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a34c46e1-e3d0-41f5-a8dd-6aa8d63a4504/conversions/ad88bd76-43b2-460a-8ef0-abc4237c9f10-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Пятерка" находят новые пути и новые механизмы для ускоренной доставки товаров. Несмотря на санкции и закрытие границ на внешнем контуре Евразийского союза, странам удается прибавлять и зарабатывать на экспорте. Так, с 2020 по 2024 год внешняя торговля ЕАЭС выросла на 22 %, взаимная на 81 %. И есть все условия, чтобы эти цифры росли и дальше. Но здесь важно защищать и свой рынок от некачественной продукции или попросту контрафакта. И работа над едиными техническими стандартами будет продолжена в 2026 году.

В ЕАЭС появляется новое производство, решая сразу несколько задач. Это товары для себя, на экспорт и, конечно, новые рабочие места и наши доходы. Во всех странах растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы. Так, для примера, если в 2020 году он был почти 6 %, то в 2024 около 3 %.

Алтынай Омурбекова, директор Департамента трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК:

"На общем рынке труда пяти стран сегодня в межгосударственном трудоустройстве находится порядка 1 млн человек. Традиционно порядка 85 % - это рынок труда Российской Федерации. Он по-прежнему востребован, по-прежнему интересен".

Алтынай Омурбекова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3dfbbe7-5641-41ac-98fa-f70133f30a9c/conversions/9298d225-b30c-44c0-ab03-6e3d9c908478-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3dfbbe7-5641-41ac-98fa-f70133f30a9c/conversions/9298d225-b30c-44c0-ab03-6e3d9c908478-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3dfbbe7-5641-41ac-98fa-f70133f30a9c/conversions/9298d225-b30c-44c0-ab03-6e3d9c908478-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3dfbbe7-5641-41ac-98fa-f70133f30a9c/conversions/9298d225-b30c-44c0-ab03-6e3d9c908478-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня особое внимание уделяется дистанционной работе и учебе. Сейчас в "пятерке" обсуждается правовая база. Продолжится отбор и кооперационных проектов, ведь идея создания товаров под евразийским брендом остается в повестке. Будут подписаны и новые соглашения о свободной торговле. А значит, покупателей Евразийского Союза будет все больше. Тем более и новые возможности открыли электронные площадки, такие как маркетплейсы и биржи.