"Оборона - равно диктат": эксперт Булавко объяснил настоящие причины диктата Запада
На фоне масштабной милитаризации и наращивания военного потенциала НАТО и ЕС идет выработка совместных мер по обеспечению стабильности Союзного государства Беларуси и России и эффективной защиты рубежей от потенциальных угроз со всех направлений.
В условиях, когда язык дипломатии и призывы к диалогу на равных не слышат, мощным сигналом Западу стали учения Беларуси и РФ, но из плановой союзной тренировки ядерных сил пытались слепить информационную бомбу. Минск призывает Европу к деполитизированному диалогу по безопасности.
Недавно Великобритания и Польша подписали оборонное соглашение, направленное против России. Такую расстановку сил в регионе остается оценивать только как ведущуюся подготовку к военному конфликту. Будет он или нет - второй вопрос. Важно то, что готовятся к столкновению активно. Это подтверждается заключенными договорами и нарастающей напряженностью у границ Союзного государства.
"Параллельно с этим идет и мощная информационная кампания, где слово "оборона" потеряло истинный смысл. Под ним европейские политики сегодня подразумевают полное подчинение, разговор с позиции силы и диктат своих условий. Беларусь и Российская Федерация не приемлют такого разговора", - высказал точку зрения эксперт в сфере безопасности Анатолий Булавко в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".
По мнению собеседника, наращивание обороны - это не показ слабости Европы. ЕС не боится ничего. Но экономические события, произошедшие там за последние годы (потеря колоний в Африке, мощнейшего источника ресурсов, ковидный беспредел, во время которого напечатали неимоверное количество ничем не обеспеченных денег, которые необходимо сжигать), привели к необходимости разговаривать с Россией и Беларусью с позиции силы, приобретать силовым путем определенные ресурсы, в том числе сырьевые. "А еще нужно заботиться о своем кармане и не обидеть себя любимых", - резюмировал Анатолий Булавко.