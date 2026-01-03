Сроки принятия техрегламентов сократились на 36 % - в ЕЭК подвели итоги 2025 года

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий в "Актуальном интервью" подвел итоги 2025 года, касающиеся его блока в ЕЭК, отметив завершение ключевых стратегических направлений и значительный прогресс в упрощении процедур.

"С 2025 годом, по сути дела, завершаются стратегические направления нашей евразийской интеграции, принятые до 2025 года в течение пяти лет нашими президентами. Отмечу принятие достаточно важных процедурных документов, которые упрощают подходы с точки зрения принятия требований. Тут я бы назвал принятый новый порядок разработки технических регламентов внесения изменений. В итоге мы сократили на 36 % время на проведение процедурных вопросов к принятию регламента или внесению их изменений", - заявил Валентин Татарицкий.

По его словам, в ЕАЭС уже действует солидная нормативная база. "Отмечу, что уже действует 52 технических регламента, 48 успешно применяется нашей промышленностью. 9 у нас в стадии активной разработки", - добавил министр ЕЭК.

Особое внимание уделено двум новым регламентам, которые особенно важны для Беларуси. "Я бы хотел отметить два технических регламента, которые устанавливают требования к лакокрасочным материалам, синтетическим моющим средствам и товарам бытовой химии. В первую очередь они интересны, конечно же, белорусской промышленности. Они в достаточно высокой степени готовности, и мы планируем в начале года их одобрение", - отметил он.

Валентин Татарицкий:

"От Республики Беларусь также последовала инициатива в части проведения научно-исследовательских работ по воздействию тех игрушек, которые сегодня присутствуют на рынке, на психоэмоциональное состояние детишек. В результате этой работы сделан большой срез в части внесения изменений в технические регламенты".

Вторая работа, которая тоже была необходима белорусской промышленности, как отметил министр, это вопрос по содержанию кадмия в ядрах подсолнечника. "Сложно было провести системное внесение изменений без научного обоснования. Мы провели научно-исследовательскую работу. Это была наша белорусская организация, которая определила допустимое содержание кадмия в ядрах подсолнечника. Это позволит белорусской промышленности в рамках выпуска кондитерских изделий, например, козинаков, халвы, находить рынки сырья, которые бы годились для использования в производстве такой продукции", - пояснил он.

Прогресс достигнут и в аккредитации. "Мы серьезно занялись вопросом по включению в единый реестр органов по оценке соответствия испытательных лабораторий. Для того, чтобы не попадали туда те, кто занимается "серым", так сказать, слоем необоснованно выданных документов. Достаточно много мы обсуждали подходов, связанных с исключением. И этот механизм заработал, мы сегодня видим, как он претворяется в жизнь", - сказал Валентин Татарицкий.