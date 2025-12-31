В 2025 году белорусские нефтяники добыли 2 млн т нефти

Передовые технологии в изучении и освоении недр позволили компании "Белоруснефть" установить очередной рекорд. Годовой объем нефтедобычи составил 2 млн тонн. Цифровизация процесса добычи позволила нарастить объемы и снизить себестоимость на 5 %.

Кстати, первая белорусская промышленная нефть была добыта из притока Речицкого месторождения, которое эксплуатируется до сих пор. Большие перспективы специалисты связывают именно с ним. Однозначно запасов хватит на несколько десятилетий.

Василий Фролов, первый замначальника управления - главный инженер НГДУ "Речицанефть":

"Речицкое месторождение, несмотря на то, что работает больше 60 лет, дает порядка 40 % добычи - значимую цифру 2 млн. У нас есть перспектива для добычи на этом месторождении на 40 или 50 лет. Для того чтобы поднять нефть на поверхность, необходимо применить инновационные технологии, такие как гидроразрыв пласта, горизонтальное бурение скважин, кустовое бурение".

Александр Ляхов, гендиректор компании "Белоруснефть":

"Еще 10 лет назад по всем прогнозам мы должны были снижать добычу нефти, но рассмотрение наших геологических материалов, серьезные подходы в работе с материалами прошлых лет и применение современных технологий позволили увеличить добычу нефти. Главное - это проект "Цифровое месторождение", которое объединяет все объекты добычи, объекты геологии и дает возможность повысить точность прогноза".