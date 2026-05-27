В Беларуси перевыполнен план по севу яровых культур
Автор:Редакция news.by
Посевная кампания в Беларуси набирает высокий темп. В стране перевыполнен план по севу яровых культур.
По данным Минсельхозпрода, аграрии засеяли 2 млн 317 тыс. гектаров, перевыполнив план на 6 тыс. Лучший результат - у Брестского региона, там показатели вышли на 102 %. В Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях достигли 100-процентного уровня. Витебский регион выполнил план на 98 %.
К слову, полностью завершен и сев кукурузы, ее площади превысили 1 млн 287 тыс. га. Картофель посажен на площади более 22 тыс. га, что также составляет более 100 % от плана.