30 апреля итальянский певец Риккардо Форези выступит в Витебске

Мастер вокала и виртуозный трубач Риккардо Форези выступил в Минске с сольным концертом. Шоу прошло на сцене Центрального Дома офицеров, а 30 апреля итальянское "чао" услышит и фестивальный Витебск.

Музыканты Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании уже имели опыт сотрудничества с итальянцами - аккомпанировали самому маэстро Эннио Морриконе. Теперь же стали надежным тылом для артиста, который работает с ностальгией.

Александр Высоцкий, главный дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании:

"Это очень интересный, обаятельный молодой человек. И в пении, в его творчестве это все выражается. Он очень эмоциональный, импульсивный. И мне кажется, песни, которые он исполняет, приобретают определенную окраску. Для этой программы были приготовлены новые инструментовки, которые были заказаны в Италии. Инструментовки, которые будут звучать, очень хорошего качества. Я думаю, публика это оценит".

Александр Высоцкий, главный дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании

Специально для белорусов Риккардо Форези выучил местный репертуар: вооружился суперхитами Шатунова и "Песняров". О том, что минчане соскучились по южному темпераменту, лучше всего говорят кассы, ведь в зрительном зале аншлаг.

Риккардо Форези, певец, музыкант (Италия):

"Концерты, которые проходят в сопровождении оркестра, всегда вызывают более яркие эмоции. Во время концерта я ожидаю всплеска энергии и музыкальности. Я счастлив, что мне удалось выучить некоторые легендарные песни, как, например, "Зеленоглазое такси". Я знаю, что эта песня очень много значит для вашей публики. Вы услышите мою авторскую версию, более современную".

Риккардо Форези, певец, музыкант (Италия)

Для белорусского зрителя Риккардо Форези подготовил подарок - песню на мове. Новый хит "Amore mio" был написан после последнего визита исполнителя в Беларусь. Форези 3 месяца работал над произношением, не просто дались белорусские [г] и [ч], а еще мелодичное "цябе". В итальянском напеве слышится особая "пяшчота".