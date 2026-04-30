30 апреля итальянский певец Риккардо Форези выступит в Витебске
Мастер вокала и виртуозный трубач Риккардо Форези выступил в Минске с сольным концертом. Шоу прошло на сцене Центрального Дома офицеров, а 30 апреля итальянское "чао" услышит и фестивальный Витебск.
Музыканты Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании уже имели опыт сотрудничества с итальянцами - аккомпанировали самому маэстро Эннио Морриконе. Теперь же стали надежным тылом для артиста, который работает с ностальгией.
Александр Высоцкий, главный дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании:
"Это очень интересный, обаятельный молодой человек. И в пении, в его творчестве это все выражается. Он очень эмоциональный, импульсивный. И мне кажется, песни, которые он исполняет, приобретают определенную окраску. Для этой программы были приготовлены новые инструментовки, которые были заказаны в Италии. Инструментовки, которые будут звучать, очень хорошего качества. Я думаю, публика это оценит".
Специально для белорусов Риккардо Форези выучил местный репертуар: вооружился суперхитами Шатунова и "Песняров". О том, что минчане соскучились по южному темпераменту, лучше всего говорят кассы, ведь в зрительном зале аншлаг.
Риккардо Форези, певец, музыкант (Италия):
"Концерты, которые проходят в сопровождении оркестра, всегда вызывают более яркие эмоции. Во время концерта я ожидаю всплеска энергии и музыкальности. Я счастлив, что мне удалось выучить некоторые легендарные песни, как, например, "Зеленоглазое такси". Я знаю, что эта песня очень много значит для вашей публики. Вы услышите мою авторскую версию, более современную".
Для белорусского зрителя Риккардо Форези подготовил подарок - песню на мове. Новый хит "Amore mio" был написан после последнего визита исполнителя в Беларусь. Форези 3 месяца работал над произношением, не просто дались белорусские [г] и [ч], а еще мелодичное "цябе". В итальянском напеве слышится особая "пяшчота".
30 апреля праздник переместится в фестивальную столицу Беларуси - вечером исполнитель даст концерт в Витебске. Также готовится новая гастрольная карта Форези по всей Беларуси: музыкант заглянет в Брест, Солигорск, также в планах отправиться с концертной программой в Микашевичи.