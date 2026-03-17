XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка: как книги объединяют континенты
Минск в 33-й раз распахнул двери для ценителей печатного слова. Международная книжная выставка-ярмарка стартовала в Минске.
В 2026 году форум особенно широкий. В столицу приехало около 500 представителей из 23 стран. Белорусский лидер направил приветствие участникам и гостям мероприятия. Центральная тема выставки - 35-летие Содружества Независимых Государств, а особый акцент сделан на Год белорусской женщины.
В настоящий перекресток литературных миров превратился выставочный комплекс на проспекте Победителей, где присутствовали тысячи гостей и сотни экспонентов. Первый заместитель главы Администрации Президента зачитал приветствие от Александра Лукашенко.
Символичный лейтмотив выставки - под знаком юбилея СНГ. 35 лет определили главный вектор: на стендах не просто книги, а культурные коды 23 стран (от привычных соседей по Союзу до далеких Бразилии, Вьетнама и ОАЭ). Но ажиотаж к выставке оказался настолько грандиозным, что успели на нее, не все.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Нужно всегда заявляться и участвовать в этом сообществе книгоиздателей. Многие хотели сюда попасть, но, к сожалению, поздно подали заявки. Присутствует конкуренция на рынке, популярность печатной книги все выше и выше. Надо следовать всем трендам книгопечатания".
Александр Карлюкевич, директор издательства "Беларусь", председатель Союза писателей Беларуси:
"Что касается идей, инициатив, мы готовились к выставке. Один из проектов, который вышел при поддержке Министерства информации нашей страны, это книга "Янка Купала, Якуб Колас и Максим Богданович на языках народов Содружества Независимых Государств". Это очень интересный проект. Всего по одному стихотворению, но получилась большая книга, поскольку вышло по 9 переводов на другие языки".
Отдельный разговор был о прекрасном поле. 2026-й у нас объявлен Годом белорусской женщины, и организаторы подошли к этому концептуально. На специальном стенде представлены книги о выдающихся дамах в истории страны. 19 марта свои проекты презентуют современные писательницы, поэтессы и ученые. Беларусь открывает новые имена.
"Порядка 40 женщин будут представлены на нашем стенде", - отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Марина Денисевич, руководитель республиканского офиса Белорусского союза женщин:
"Подходят люди и говорят, что очень душевный стенд. Он собран с большой любовью. Здесь собраны книги, которые повлияли на ход истории нашей страны".
Но главные герои любой выставки - читатели. Поток не прекращался весь день. Для них по 22 марта программа выставки самая обширная: семинары, автограф-сессии и творческие встречи.
Владимир Григорьев, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
"Эдуард Веркин, Дарья Донцова и Андрей Рубанов будут выступать как на ярмарке, так и в библиотеках".
Открытие дипломатического квартала пройдет 18 марта, но посетители погрузились в атмосферу различных культур через интерактивы уже 17-го.
Аружан Кенесова, участница выставки (Казахстан):
"Большое количество людей приходили и уже знали многое о нашем народе. Было очень удивительно и очень приятно, что люди знают Казахстан".
Бесплатный поэтический автобус подбросит читателей от метро "Немига" 18 марта. Также от Немиги дополнительно организован автобус № 935. Вход на выставку свободный.