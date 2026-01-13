3.70 BYN
100 многодетных семей Минска стали гостями праздничного концерта во Дворце детей и молодежи
Марафон добра - акция "Наши дети" снова дарит искренние улыбки и подарки ребятам. Уже 30 лет благотворительная эстафета приносит радость юному поколению белорусов.
13 января на локации Дворца детей и молодежи прошел праздничный концерт для детей, пап и мам из Белорусской ассоциации многодетных родителей. Для участников показали театрализованное представление с участием главных зимних волшебников. Сказочная встреча объединила 100 многодетных семей столицы.
"Мы семья Петрашкевич, у нас 4 детей: 2 мальчика, 2 девочки. Мы дружная семья, мы очень любим посещать разные мероприятия. Мы также любим на выходные, на каникулы летом выбираться на природу, даже в какие-то города Беларуси, мы очень любим посещать замки", - рассказала многодетная мама Анастасия Петрашкевич.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
"На этом мероприятии мы чествуем 100 семей из нашей Ассоциации многодетных родителей. Основной упор нужно делать на тех детях, кто по каким-то причинам не сможет получить подарок от самых близких - от родителей. И здесь очень важно дойти до каждого такого ребенка и попробовать все-таки вернуть правильные подходы по воспитанию семьи".
Яркий финальный аккорд благотворительной акции прозвучит уже 14 января. Она каждый год дарит детям не только новогодние концерты, карнавалы и спектакли, но и положительные эмоции, сладкие подарки, а главное - внимание и заботу.