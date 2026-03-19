19 марта Игорь Сергеенко приехал с рабочим визитом в Витебскую область

19 марта председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил север страны. Задача - проверить готовность сельскохозяйственных предприятий Витебской области к весенне-полевым работам. Спикер ознакомился с тремя хозяйствами Шарковщинского и Браславского районов, а также встретился с молодежью.

Витебская область, агрогородок Германовичи, хозяйство "Княж" - одно из ведущих в районе. Площадь - 7,5 тыс. га. Производят молоко, мясо крупного рогатого скота, выращивают зерновые культуры и рапс.

Анатолий Анделевко в хозяйстве больше 40 лет, работает трактористом-машинистом. Таких кадров, которые однажды пришли и остались, здесь много. Хорошая заработная плата (за январь в среднем 1700 белорусских рублей, а в сезон заметно прибавляют), отличные условия работы, да и парк техники постоянно обновляется: в наличии энергонасыщенные тракторы, кормо- и зерноуборочные комбайны.

Игорь Сергеенко, для которого эти места - малая родина (его родная деревня Столица находится всего в 5 км), начал осмотр с мехдвора. Он оценил состояние техники, ее мощность и готовность к полевым работам, а также поинтересовался потребностями предприятий.

"Мы уже занимаемся подсевом многолетних трав и будем сейчас поступать по подкормке озимых зерновых, пока так. На данный момент техники у нас 42 единицы, 4 - энергонасыщенные. Ждем, когда погода нам позволит выехать в поле", - поделился директор ОАО "Княж" Владимир Будо.

техника для посевных работ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fbc7551-6f2e-4c56-9d9a-3b138f107c10/conversions/c55555a5-875f-4050-8201-7f5e18c6cee0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fbc7551-6f2e-4c56-9d9a-3b138f107c10/conversions/c55555a5-875f-4050-8201-7f5e18c6cee0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fbc7551-6f2e-4c56-9d9a-3b138f107c10/conversions/c55555a5-875f-4050-8201-7f5e18c6cee0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fbc7551-6f2e-4c56-9d9a-3b138f107c10/conversions/c55555a5-875f-4050-8201-7f5e18c6cee0-xl-___webp_1920.webp 1920w

К севу ранних яровых в Витебской области пока приступили только в Глубокском районе. В остальных районах планируют начать со следующей недели. Небольшое отставание связано с суровыми климатическими условиями региона.

Маршрут поездки держался в секрете до последнего - ни пресса, ни местная администрация заранее не знали, какие именно предприятия посетит Игорь Сергеенко. Это позволило объективно оценить реальную готовность хозяйств.

В Браславском районе спикер посетил сразу два предприятия: "Браславский" и "Слободка-Агро". Последнее делает упор на производство молока, зерновых и рапса. Здесь планируют значительно увеличить урожайность за счет современных технологий. К полевым работам хозяйство готово - уже 20 марта здесь приступят к весенней пахоте.

"Посеять 500 га яровых зерновых, на зерно - 100 га. Кукурузы на зеленый корм - 500 га где-то, а на однолетние - 100 га", - отметил директор ОАО "Слободка-Агро" Виталий Немиро.

техника для посевных работ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043740d6-8db6-46e3-ab58-369b0990d89a/conversions/8cf052f1-39b1-4970-b89f-a24a1662d246-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043740d6-8db6-46e3-ab58-369b0990d89a/conversions/8cf052f1-39b1-4970-b89f-a24a1662d246-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043740d6-8db6-46e3-ab58-369b0990d89a/conversions/8cf052f1-39b1-4970-b89f-a24a1662d246-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043740d6-8db6-46e3-ab58-369b0990d89a/conversions/8cf052f1-39b1-4970-b89f-a24a1662d246-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главная задача таких визитов не выявить недостатки, а помочь, подсказать и при необходимости оперативно решить возникающие вопросы.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Настрой в коллективах рабочий. Некоторые так и говорят, что уже соскучились по работе, хотят выйти в поле. Готовность техники в хозяйствах, которые я посмотрел (это "Княж", "Браславский", "Слободка"), где-то 95-98 %. И энергонасыщенная техника готова, трактора. С началом активных работ, думается, что все будет организовано на должном уровне".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f676a1c-a3ca-46f3-9ff1-32cb5b3495ef/conversions/c1238b8e-136f-476b-a468-51a556765c0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f676a1c-a3ca-46f3-9ff1-32cb5b3495ef/conversions/c1238b8e-136f-476b-a468-51a556765c0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f676a1c-a3ca-46f3-9ff1-32cb5b3495ef/conversions/c1238b8e-136f-476b-a468-51a556765c0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f676a1c-a3ca-46f3-9ff1-32cb5b3495ef/conversions/c1238b8e-136f-476b-a468-51a556765c0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме того, спикер встретился с молодежью региона. Молодых людей волновали вопросы развития районов, трудоустройства, закрепления кадров, а также законотворческие инициативы.