22 марта исполняется 83 года со дня Хатынской трагедии
Автор:Редакция news.by
22 марта исполняется 83 года со дня Хатынской трагедии. В этот день мы вспоминаем всех, кто стал жертвой самой настоящей бесчеловечности и преступлений против белорусского народа. Не менее 290 населенных пунктов нашей страны разделили судьбу Хатыни.
Материалами уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой, подтверждено уничтожение не менее 12 868 сел и деревень.
Акция памяти "Приди и поклонись" пройдет в мемориальном комплексе "Хатынь". На протяжении дня в комплексе будут проходить церемонии возложения цветов. А ровно в 12:00 белорусы минутой молчания почтят память жертв трагедии в Хатыни и жертв геноцида белорусского народа.
Также 22 марта будет организован специальный автобусный маршрут № 659 до мемориального комплекса "Хатынь".