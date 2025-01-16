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28 молодых спасателей Витебской области приняли присягу

28 молодых спасателей, которые поступили на службу в органы и подразделения МЧС Витебской области, приняли присягу. Среди них - 5 женщин.

Торжественный ритуал провели в знаковом для жителей северного региона месте - Витебском областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева. Клятву произнесли в присутствии ветеранов службы и родных.

Анна Зезюлькина, инспектор сектора надзора и профилактики Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

"Для меня и моих молодых коллег произошло очень важное и знаменательное событие - мы приняли присягу, дав клятву ответственно исполнять свой служебный долг. Приступив к исполнению своих служебных обязанностей, мы будем иметь общее дело: обеспечивать безопасность нашего народа, предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации".

Накануне новобранцы прошли специальную подготовку и готовы к выполнению поставленных задач.

Витебская областьМЧС