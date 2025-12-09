9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

"За последние 10 лет у нас отмечается тенденция снижения уровня коррупционной преступности. За 2024 год в нашей стране учтено чуть больше тысячи таких проявлений - 1031 преступление, в 2015-м - более, чем 1600 , и по этой тенденции они такие же сложные, как и причины, которые порождают саму коррупцию. Здесь можем говорить, что за последние 10 лет у нас существенно улучшилось качество государственных услуг, предоставляемых населению, и во многом это обусловило снижение бытовой коррупции, которая развивается на уровне взаимодействия "гражданин - государство". Также у нас существенно улучшилась эффективность управления государственным имуществом и бюджетными деньгами".