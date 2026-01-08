"Акт международного разбоя" - Олег Дьяченко высказался о захвате Мадуро и о мотивах ситуации

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/625f0009-8c23-4347-92f5-f32651e4ffb3/conversions/62e7b2d6-820f-445a-84e7-a114710458be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/625f0009-8c23-4347-92f5-f32651e4ffb3/conversions/62e7b2d6-820f-445a-84e7-a114710458be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/625f0009-8c23-4347-92f5-f32651e4ffb3/conversions/62e7b2d6-820f-445a-84e7-a114710458be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/625f0009-8c23-4347-92f5-f32651e4ffb3/conversions/62e7b2d6-820f-445a-84e7-a114710458be-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Ситуация вокруг захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро подразделениями американского спецназа по-прежнему остается в центре внимания мировых СМИ. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко назвал произошедшее беспрецедентным в современных реалиях, но закономерным с точки зрения исторической стратегии США, преследующих интересы крупного капитала. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Соединенные Штаты Америки совершили акт, по сути дела, международного разбоя, международного терроризма. Совершив такую кратковременную интервенцию на территорию суверенного государства и захватив фактически в заложники лидера этого государства", - заявил депутат, напомнив о прецеденте с президентом Панамы Мануэлем Норьегой в 1989 году.

По его словам, действия Вашингтона являются продолжением агрессивной внешней политики в духе доктрины Монро, объявляющей все Западное полушарие зоной своих стратегических интересов.

Аналитик считает, что, несмотря на текущий информационный резонанс, тема постепенно сойдет с первых полос. "Американцы сегодня фактически предъявили нынешнему руководству Венесуэлы ультиматум и заявляют о том, что если Каракас будет следовать рекомендациям, то повторных военных операций не будет. Если же Каракас будет идти суверенным курсом, то возможно повторение событий", - пояснил Олег Дьяченко. Он также указал на заявления США о возможном расширении операций на Колумбию, Мексику и Кубу.

Ключевым мотивом таких действий, по мнению депутата, являются не личные амбиции Дональда Трампа, а интересы транснациональных корпораций, нуждающихся в ресурсах для экономической гонки с Китаем, Россией и Индией. "Нам следует понимать, что Дональд Трамп отражает не столько свои личные интересы, сколько интересы крупных транснациональных корпораций. Им необходимо иметь доступ к природным ресурсам, к полезным ископаемым", - отметил он.