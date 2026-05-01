Акценты в мелиорации обсудили на совещании в Белводхозе

Во время большой командировки на Гомельщину Президент Беларуси указал на необходимость разумного и ответственного отношения к мелиорированным землям.

30 апреля этой теме было посвящено совещание в объединении "Белводхоз" с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики Леонида Зайца. Акцент на приведение в порядок ценных, но не осушенных земель.

В объединении уже доложили о корректировке планов: в этой пятилетке объемы расчистки зарослей вырастут. Параллельно наведут порядок и в мелиоративных сетях.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, отметил, что необходимо обратить внимание на приведение в порядок всех мелиоративных каналов, которые предназначены для отвода воды. "В этой пятилетке необходимо убрать всю поросшую на них древесно-кустарниковую растительность и в дальнейшем обязательно обкашивать. Необходимо поставить на учет каналы, копани, чтобы они не были бесхозными, контролировать их состояние", - добавил Леонид Заяц.