3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Акция "Наши дети" охватила более 1 млн юных белорусов
- Эксклюзив
В Беларуси подвели итоги республиканской акции "Наши дети", которая за 30 лет стала поистине народной. Ни один маленький белорус не остался без внимания и любви.
Об итогах благотворительного марафона "Первому информационному" рассказала замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая.
Республиканская акция "Наши дети" в 2025 году прошла как никогда масштабно и показала единство нашего общества в том, чтобы сделать каждого ребенка счастливым, чтобы каждый ребенок получил новогодний подарок, чтобы для каждого ребенка Новый год действительно стал настоящим чудом.
"Если говорить цифрами, то это 33 тысячи различного рода мероприятий районного, республиканского, городского масштаба, это 1 млн 100 тыс. деток, которые приняли непосредственное участие и были охвачены мероприятиями акции. Это более 10 миллионов белорусских рублей. На эту сумму передано подарков и оборудованич деткам, которые сегодня нуждаются в нашей помощи и нашем внимании", - рассказала она.
Дети, по ее словам, мечтают о простом человеческом счастье - иметь маму и папу. Они мечтают о чуде, которое все связывают с Новым годом.
"Сегодня действительно можно сказать, что все общество объединилось в том, чтобы осуществить мечту каждого ребенка. Госорганы, руководители высшего звена, депутатский корпус, наши общественные организации и партии - все объединившись и дружно взявшись за руки, приложили максимум усилий для того, чтобы каждый ребенок получил подарок. Ведь это добрая, хорошая и славная традиция, которая есть у нашей страны. Именно об этом говорил Александр Григорьевич Лукашенко 29 декабря на празднике во Дворце Республики. Праздник был организован Президентом. Во Дворце Республики была подготовлена замечательная новогодняя программа и подготовлены подарки. Ребята встретились с Президентом, услышали его поздравления и слова напутствия. А ведь об этом тоже мечтают дети - встретиться с Президентом, услышать его поздравления. И вот порядка 3 тыс. ребят со всей страны отличники учебы, победители олимпиад и научно-практических конференций, ребята, которые добились творческих успехов и имеют спортивные достижения, попали на такой праздник", - подытожила Петруцкая.