Акция "Наши дети" охватила более 1 млн юных белорусов

В Беларуси подвели итоги республиканской акции "Наши дети", которая за 30 лет стала поистине народной. Ни один маленький белорус не остался без внимания и любви.

Об итогах благотворительного марафона "Первому информационному" рассказала замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая.

Республиканская акция "Наши дети" в 2025 году прошла как никогда масштабно и показала единство нашего общества в том, чтобы сделать каждого ребенка счастливым, чтобы каждый ребенок получил новогодний подарок, чтобы для каждого ребенка Новый год действительно стал настоящим чудом.

"Если говорить цифрами, то это 33 тысячи различного рода мероприятий районного, республиканского, городского масштаба, это 1 млн 100 тыс. деток, которые приняли непосредственное участие и были охвачены мероприятиями акции. Это более 10 миллионов белорусских рублей. На эту сумму передано подарков и оборудованич деткам, которые сегодня нуждаются в нашей помощи и нашем внимании", - рассказала она.

Дети, по ее словам, мечтают о простом человеческом счастье - иметь маму и папу. Они мечтают о чуде, которое все связывают с Новым годом.