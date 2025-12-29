Акция "Наши дети" заглянула к воспитанникам Смолевичского социально-педагогического центра

Самая добрая акция "Наши дети" продолжает шагать по Беларуси. 29 декабря представители 62-го центрального узла связи Министерства обороны Республики Беларусь приехали в Смолевичский социально-педагогический центр, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом.

Мальчишки и девчонки подготовили театрализованное представление, нарядившись в костюмы сказочных персонажей. Гости привезли для детей много приятных подарков: книги, настольные игры, наборы для творчества, конструкторы и спортинвентарь, а также сладкие гостинцы.