3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
Акция "Наши дети" заглянула к воспитанникам Смолевичского социально-педагогического центра
Автор:Анастасия Рудзкая
Самая добрая акция "Наши дети" продолжает шагать по Беларуси. 29 декабря представители 62-го центрального узла связи Министерства обороны Республики Беларусь приехали в Смолевичский социально-педагогический центр, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом.
Мальчишки и девчонки подготовили театрализованное представление, нарядившись в костюмы сказочных персонажей. Гости привезли для детей много приятных подарков: книги, настольные игры, наборы для творчества, конструкторы и спортинвентарь, а также сладкие гостинцы.
Акция "Наши дети" будет проходить в Беларуси по 14 января 2026 года. Марафон добра и волшебства охватит все уголки страны. Предновогодняя традиция стала символом заботы о тех, кто в ней особенно нуждается.