Акция "Наши дети" заглянула к воспитанникам SOS - детской деревни
Автор:Стефания Винничек
Новогодние праздники - время чудес и исполнения желаний. В стране продолжается масштабная республиканская добрая акция "Наши дети". С каждым годом она проходит в новых и интересных форматах.
Так, представители Национальной академии наук и семьи из "SOS - Детской деревни" устроили необычный мастер-класс: собрали подарки в виде ярких новогодних саночек. Они достанутся ребятам, которые в эти дни находятся на лечении в Минской областной детской клинической больнице (подробности в видео).