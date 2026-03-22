Акция памяти "Приди и поклонись" проходит в мемориальном комплексе "Хатынь"
22 марта мы вспоминаем всех, кто стал жертвой самой настоящей бесчеловечности и преступлений против белорусского народа.
Акция памяти "Приди и поклонись" проходит в мемориальном комплексе "Хатынь". На протяжении дня здесь - церемонии возложения цветов. А ровно в полдень белорусы минутой молчания почтят память жертв трагедии в Хатыни и жертв геноцида белорусского народа.
83 года со дня сожжения Хатыни
Люди идут целыми семьями, много детей. Подъезжают коллективы предприятий, общественных объединений, чтобы положить цветы к ногам Непокоренного человека и пройти по кладбищу сожженных деревень.
Белорусы не забудут историческую правду и не допустят возрождения нацистских идей никогда.
Сегодня здесь будет море людей со всей страны. Ведь Хатынь - это не просто памятник. Это место, где каждый чувствует свою личную боль и свою личную ответственность.
Ровно в 12:00 мы услышим метроном. Будет объявлена минута молчания. А чтобы каждый мог поклониться погибшим, от станции метро "Восток" запущен специальный автобусный маршрут № 659.
"Сегодня, когда очевидцев той страшной войны становится все меньше, а в мире вновь поднимают голову фашизм и нацизм, наша миссия - четко осознавать свой долг перед будущим. Сегодня мы пришли сюда, чтобы почтить память мирных жителей, всех, кто воевал в годы войны. Для того, чтобы показать всему миру, что мы не только помним, но и передаем молодым поколениям наши знания. Ведь связь поколений, историческая правда, это как раз та благодарность, которую мы сегодня несем и чтим память наших погибших предков", - отметила Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Полина Василюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Хочу пожелать сегодня всем гражданам Республики Беларусь, чтобы слова нашего государственного гимна "Мы, белорусы - мирные люди. Сердцем отданные родной земле" стали нашей истинной народной позицией, стали нашей мотивацией для созидания и для мирной жизни".