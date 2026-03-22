22 марта мы вспоминаем всех, кто стал жертвой самой настоящей бесчеловечности и преступлений против белорусского народа.

Акция памяти "Приди и поклонись" проходит в мемориальном комплексе "Хатынь". На протяжении дня здесь - церемонии возложения цветов. А ровно в полдень белорусы минутой молчания почтят память жертв трагедии в Хатыни и жертв геноцида белорусского народа.

83 года со дня сожжения Хатыни

Люди идут целыми семьями, много детей. Подъезжают коллективы предприятий, общественных объединений, чтобы положить цветы к ногам Непокоренного человека и пройти по кладбищу сожженных деревень.

Белорусы не забудут историческую правду и не допустят возрождения нацистских идей никогда.

Сегодня здесь будет море людей со всей страны. Ведь Хатынь - это не просто памятник. Это место, где каждый чувствует свою личную боль и свою личную ответственность.

Ровно в 12:00 мы услышим метроном. Будет объявлена минута молчания. А чтобы каждый мог поклониться погибшим, от станции метро "Восток" запущен специальный автобусный маршрут № 659.

"Сегодня, когда очевидцев той страшной войны становится все меньше, а в мире вновь поднимают голову фашизм и нацизм, наша миссия - четко осознавать свой долг перед будущим. Сегодня мы пришли сюда, чтобы почтить память мирных жителей, всех, кто воевал в годы войны. Для того, чтобы показать всему миру, что мы не только помним, но и передаем молодым поколениям наши знания. Ведь связь поколений, историческая правда, это как раз та благодарность, которую мы сегодня несем и чтим память наших погибших предков", - отметила Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Полина Василюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: