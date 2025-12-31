Уделять внимание и заботу особенно важно для детей, которые находятся в непростой жизненной ситуации. Благотворительная акция "Профсоюзы - детям" заглянула в Борисовский дом ребенка, где воспитываются более полусотни ребят.

Представители Федерации профсоюзов устроили новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручили сертификат от национального профцентра на приобретение оборудования и сладкие подарки.