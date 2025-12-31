Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Акция "Профсоюзы - детям" заглянула в Борисовский дом ребенка

Уделять внимание и заботу особенно важно для детей, которые находятся в непростой жизненной ситуации. Благотворительная акция "Профсоюзы - детям" заглянула в Борисовский дом ребенка, где воспитываются более полусотни ребят.

Представители Федерации профсоюзов устроили новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручили сертификат от национального профцентра на приобретение оборудования и сладкие подарки.

Профсоюзной акции уже более 20 лет. Инициатива приобрела десятки форматов проведения. Но суть неизменная - быть рядом с детьми, делиться теплом и заботой, а также создавать новогоднее настроение.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

профсоюзыдетиблаготворительная акция