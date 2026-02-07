3.73 BYN
Байкеры и бойцы ММА посетили Улуковскую спецшколу-интернат в Гомельском районе
Зарядка от бойцов ММА и прыжки на батутах. В Улуковской спецшколе-интернате состоялся благотворительный спортивный перфоманс. Его устроили байкерский клуб, Федерация единоборств и Ассоциация ветеранов спецназа.
Здесь воспитываются 165 детей, почти половина - сироты и те, кто остался без попечения родителей. Свою поддержку им всегда гарантируют байкеры столичного клуба. Ребят ждали показательные выступления подразделений спецназа и увлекательная спартакиада.
Антон Рыбченок, боец отряда белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназначения войск МВД "Честь":
"Работаем со всеми. Наша политика такая: нельзя забывать ни про кого, спорт в правильной дозировке лечит. Единоборства - хороший выплеск эмоций, шанс провести хорошо и весело время. Плюс мы всегда покупаем кучу сладкого, объедаемся, веселимся".
Гости привезли и сладкие подарки, чтобы вместе отметить день рождения мотоклуба. Дружба минских байкеров и школы длится много лет. Каждая встреча особенная по тематике и активностям. Планов на теплое время года уже много, пока их держат в секрете.