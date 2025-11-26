Бернштейн: В Прибалтике из товаров осталась только русофобия

Блогер, политический аналитик (Латвия) Соломон Бернштейн, наверное, как не кто другой может объяснить и погрузить в логику Прибалтики. Например, что касается закрытия Литвой границы, а потом срочного открытия после множества обвинений. Кроме этого, Беларуси за что-то насчитали еще и каких-то долгов.

Как это все расценивать, рассказал в "Актуальном интервью" Соломон Бернштейн.

"Искать логику надо там, где она может присутствовать, а там, где она не закладывалась, ее искать совершенно бесполезно. С Литвой ситуация примерно такая же, как и с Финляндией, когда она после введения пакетных санкций отказалась от приема российских энергоресурсов, а потом пошла в Третейский суд с целью потребовать какие-то компенсации за невыполнение российской стороной контракта, а в итоге сама попала на штраф в 200 млн за то, что нарушила условия контракта", - вспомнил блогер.

Он обратил внимание, что Литва в одностороннем порядке нарушила договор о границе и демаркационной зоне, поэтому кому они могут предъявлять претензии, кроме как себе самим? "Кроме своей непроглядной тупости, прошу прощения за столь резкую формулировку, после того, как Прибалтика принесла на алтарь европейской интеграции свою промышленность, оставленную в наследие СССР, у них из товаров осталась только русофобия. В данном случае совершенно неправильно говорить, что Прибалтика ничего не производит. Она производит в промышленных масштабах русофобию ", - сказал Соломон Бернштейн.

Соломон Бернштейн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f7242a9-64d8-44a5-8e34-659372ad148d/conversions/1c519b37-db38-4932-86f9-b4bb7a4d8c56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f7242a9-64d8-44a5-8e34-659372ad148d/conversions/1c519b37-db38-4932-86f9-b4bb7a4d8c56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f7242a9-64d8-44a5-8e34-659372ad148d/conversions/1c519b37-db38-4932-86f9-b4bb7a4d8c56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f7242a9-64d8-44a5-8e34-659372ad148d/conversions/1c519b37-db38-4932-86f9-b4bb7a4d8c56-xl-___webp_1920.webp 1920w Соломон Бернштейн

Латвийский политический аналитик отметил, что когда внутренняя система прогнила абсолютно, а внутри общества нет консолидирующего элемента, то приходится находить внешнего врага. К слову, это классическая схема не честных на руку политтехнологов. "В Беларуси же, если посмотреть, то общая идея государства - благосостояние, и это в том смысле, что Беларусь вообще находится в положении, если сравнивать с соседями, то достаточно не самой конкурентной - выхода к морю нет, запасов полезных ископаемых особо тоже. Да, есть небольшие залежи нефти, но зато есть большое количество калийной соли, которая перерабатывается в удобрения", - обозначил он.

Соломон Бернштейн заявил, что не видит ничего плохого в термине вертикаль власти, ведь если есть управляющая система, то она является вертикально субординарной - то есть все, как в армии: выслуга лет, субординация, поэтому армия во многом является примером для построения государства. А в период сложных социальных моментов именно военные берут власть, потому что они организованны. "А вот в Прибалтике организации особо никакой нет, потому что там есть разные группы влияния. Одни смотрят в сторону Вашингтона, другие - в сторону Брюсселя, третьи - в сторону Лондона, четвертые - непосредственно в сторону Скандинавии. И, принеся в жертву промышленное наследие, они оказались у разбитого корыта", - добавил собеседник.