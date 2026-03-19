"Без боя сдавать не собираются" - Абухович о перспективах Кубы после заявлений Трампа о захвате

16 марта Дональд Трамп заявил, что для него будет честью осуществить дружественный захват Кубы. Параллельно с этим, вот этот день, случился полный блэкаут в стране - 11 млн человек остались без света. Что будет дальше с "Островом Свободы", объяснила аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Фраза Трампа, что для него будет честью захватить Кубу, вызвала недоумение у многих. "Очень интересно, для него будет честью. Я обратила внимание на эту фразу. О какой чести вообще идет речь, когда ты убиваешь уже даже не военными действиями, а убиваешь людей, создавая гуманитарную катастрофу?" - возмутилась аналитик.

Куба остро нуждается в энергоресурсах. Потребность - 2,5 млрд долларов в год, что вдвое больше всего экспортного потенциала страны. Раньше помогали Венесуэла и другие союзники. Теперь эти каналы перекрыты экономической блокадой. "На что расчет? На то, что Куба добровольно сдастся Америке? Но это немножко другая страна. Это не Венесуэла, не любая другая страна. Это борцы. Это очень мужественный народ, подготовленный народ. И без боя они сдаваться не собираются", - уверена Юлия Абухович.

Несмотря на блокаду, остров остается ареной влияния множества сил. Простой схемы "США против Кубы" там нет. "Пирог очень многослойный. Это и европейское влияние, историческое. Испанский язык, испаноговорящий континент. Это, конечно же, социалистическая структура и достаточно сильная - после революции 1959 года. Все правительства, которые сменяются - от Кастро до сегодняшнего президента - все антиамериканские", - напомнила аналитик. При этом на острове существует печально известная база Гуантанамо - кусок американской военной базы.