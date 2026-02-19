Безопасность превыше всего: как в Минске борются с сосульками и снегом на крышах

В зоне осадков окажется и территория Беларуси вслед за Россией. По прогнозам, сильные осадки могут затронуть Гомельскую и Могилёвскую области. С перепадами температур в дневное и ночное время особое внимание уделяется очистке кровель от снега и наледи. Безопасность жителей Минска и тех, кто работает на высоте, - главный приоритет.

В доме по проспекту Независимости в Первомайском районе столицы кипит работа с самого утра. И все ради безопасности наших людей. При этом коммунальщики не забывают и о собственной защите: уборкой крыш занимаются специалисты, у которых есть допуск к работе на высоте. Использование профессионального снаряжения и строгое соблюдение техники безопасности контролируются на всех этапах.

"Во-первых, каска, затем пристегиваемся страховочным ремнем - это первостепенно. Инструктаж всегда проходим ежедневно и ежемесячно перед выходом на работу. А также проходим ежегодное медицинское обследование", - рассказал кровельщик ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска Михаил Кудимов.

кровельщик ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска Михаил Кудимов

Работа по очистке крыш проводится ежедневно. Исключение - темное время суток и порывистый ветер. Только сегодня в Минске задействовано 5 единиц техники и более 60 рабочих.

Ольга Драпей, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

"В первую очередь обследуются дома со скатными кровлями, таких на техническом обслуживании ЖКХ районов находится 1771 жилой дом. Работы по очистке кровель выполняют люди, которые прошли специальное обучение. В 2026 году мы обучили 160 человек, создано 113 звеньев для выполнения данного вида работ. Места выполнения работ всегда ограждаются, также ограждаются потенциально опасные участки".

Ольга Драпей, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства

Всего в Минске огорожено около 1,5 тыс. таких опасных зон. Кроме того, для безопасности пешеходов во время уборки крыш ситуацию снизу контролирует дежурный, о возможном риске всегда предупреждает прохожих.

Алексей Андреев, директор ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска:

"Работа большая проведена, еще предстоит ежедневная работа, потому что снег идет, образуется наледь, сосульки. Еще много крыш, где находится снег. Во-первых, солнце разогревает снег, он начинает таять и образуются сосульки. Основные трудности создают автомобилисты, которые паркуют машины на дворовых территориях и мешают производству работ".

Алексей Андреев, директор ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска:

Наведение порядка - зона ответственности не только ЖКХ. В Беларуси Правила благоустройства и содержания населенных пунктов обязательны для всех. Например, уборка снега и наледи перед магазинами, офисами, кафе и производственными зданиями - прерогатива индивидуальных предпринимателей или юрлиц. В случае нарушения этих правил предусмотрен штраф.

Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

"К сожалению, может наступить и гражданско-правовая ответственность. Пострадавший, если на него упала сосулька либо наледь, в случае если причинен вред его здоровью либо имуществу, он может обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд. В этом случае могут быть взысканы также средства, которые лицо затратило на лечение. Если повреждено имущество, например, одежда, то также могут быть взысканы соответствующие убытки".

Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов