Безопасность превыше всего: как в Минске борются с сосульками и снегом на крышах
В зоне осадков окажется и территория Беларуси вслед за Россией. По прогнозам, сильные осадки могут затронуть Гомельскую и Могилёвскую области. С перепадами температур в дневное и ночное время особое внимание уделяется очистке кровель от снега и наледи. Безопасность жителей Минска и тех, кто работает на высоте, - главный приоритет.
В доме по проспекту Независимости в Первомайском районе столицы кипит работа с самого утра. И все ради безопасности наших людей. При этом коммунальщики не забывают и о собственной защите: уборкой крыш занимаются специалисты, у которых есть допуск к работе на высоте. Использование профессионального снаряжения и строгое соблюдение техники безопасности контролируются на всех этапах.
"Во-первых, каска, затем пристегиваемся страховочным ремнем - это первостепенно. Инструктаж всегда проходим ежедневно и ежемесячно перед выходом на работу. А также проходим ежегодное медицинское обследование", - рассказал кровельщик ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска Михаил Кудимов.
Работа по очистке крыш проводится ежедневно. Исключение - темное время суток и порывистый ветер. Только сегодня в Минске задействовано 5 единиц техники и более 60 рабочих.
Ольга Драпей, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:
"В первую очередь обследуются дома со скатными кровлями, таких на техническом обслуживании ЖКХ районов находится 1771 жилой дом. Работы по очистке кровель выполняют люди, которые прошли специальное обучение. В 2026 году мы обучили 160 человек, создано 113 звеньев для выполнения данного вида работ. Места выполнения работ всегда ограждаются, также ограждаются потенциально опасные участки".
Всего в Минске огорожено около 1,5 тыс. таких опасных зон. Кроме того, для безопасности пешеходов во время уборки крыш ситуацию снизу контролирует дежурный, о возможном риске всегда предупреждает прохожих.
Алексей Андреев, директор ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска:
"Работа большая проведена, еще предстоит ежедневная работа, потому что снег идет, образуется наледь, сосульки. Еще много крыш, где находится снег. Во-первых, солнце разогревает снег, он начинает таять и образуются сосульки. Основные трудности создают автомобилисты, которые паркуют машины на дворовых территориях и мешают производству работ".
Наведение порядка - зона ответственности не только ЖКХ. В Беларуси Правила благоустройства и содержания населенных пунктов обязательны для всех. Например, уборка снега и наледи перед магазинами, офисами, кафе и производственными зданиями - прерогатива индивидуальных предпринимателей или юрлиц. В случае нарушения этих правил предусмотрен штраф.
Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
"К сожалению, может наступить и гражданско-правовая ответственность. Пострадавший, если на него упала сосулька либо наледь, в случае если причинен вред его здоровью либо имуществу, он может обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд. В этом случае могут быть взысканы также средства, которые лицо затратило на лечение. Если повреждено имущество, например, одежда, то также могут быть взысканы соответствующие убытки".
Важно помнить: каждый случай - индивидуальный. А внимательность и соблюдение элементарных мер безопасности помогут избежать нежелательных последствий.