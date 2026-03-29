Благотворительная акция в Белгосцирке объединила детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
Автор:Редакция news.by
Благотворительная акция в Белгосцирке объединила более 1600 детей из районов, пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС, а также семей переселенцев.
В фойе организовали праздничную программу с подарками, а спасатели в игровой форме напомнили о правилах безопасности. Яркое шоу подготовили для детей артисты цирка.
В 2026 году исполняется 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Все эти годы Белорусский фонд мира совместно со спасателями и другими структурами поддерживают талантливых детей из пострадавших районов в рамках проекта "В будущее - с надеждой".