Благотворительная акция в Белгосцирке объединила детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов

Благотворительная акция в Белгосцирке объединила более 1600 детей из районов, пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС, а также семей переселенцев.

В фойе организовали праздничную программу с подарками, а спасатели в игровой форме напомнили о правилах безопасности. Яркое шоу подготовили для детей артисты цирка.

В 2026 году исполняется 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Все эти годы Белорусский фонд мира совместно со спасателями и другими структурами поддерживают талантливых детей из пострадавших районов в рамках проекта "В будущее - с надеждой".

