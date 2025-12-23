Более 250 участников собрал в Минске XII Форум молодых журналистов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7213a89d-c012-408e-9888-a842df414414/conversions/b89e643b-04c8-43d1-b957-54604620bd05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7213a89d-c012-408e-9888-a842df414414/conversions/b89e643b-04c8-43d1-b957-54604620bd05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7213a89d-c012-408e-9888-a842df414414/conversions/b89e643b-04c8-43d1-b957-54604620bd05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7213a89d-c012-408e-9888-a842df414414/conversions/b89e643b-04c8-43d1-b957-54604620bd05-xl-___webp_1920.webp 1920w

23 декабря в Минске проходит уже 12-й по счету Форум молодых журналистов, посвященный теме "За пределами кликбейта".

В мероприятии принимают участие министр информации Марат Марков, руководители ведущих государственных СМИ, медиаэксперты, молодые журналисты из всех областей Беларуси и студенты факультета журналистики БГУ.

Форум собрал более 250 участников - от амбициозных региональных корреспондентов до акул пера из столичных медиахолдингов. Главными темами в этом году стали кибербезопасность, ответственный контент и выживание в эпоху ИИ и фейков. А финальным аккордом мероприятия станет церемония награждения победителей IV Республиканского конкурса молодых журналистов "Пресс-код".

Форум молодых журналистов - это реальный шанс услышать гуру журналистики, подискутировать с министром информации, найти единомышленников и заявить о себе.