Более 250 участников собрал в Минске XII Форум молодых журналистов

Изображение

23 декабря в Минске проходит уже 12-й по счету Форум молодых журналистов, посвященный теме "За пределами кликбейта".

В мероприятии принимают участие министр информации Марат Марков, руководители ведущих государственных СМИ, медиаэксперты, молодые журналисты из всех областей Беларуси и студенты факультета журналистики БГУ.

Форум собрал более 250 участников - от амбициозных региональных корреспондентов до акул пера из столичных медиахолдингов. Главными темами в этом году стали кибербезопасность, ответственный контент и выживание в эпоху ИИ и фейков. А финальным аккордом мероприятия станет церемония награждения победителей IV Республиканского конкурса молодых журналистов "Пресс-код".

Форум молодых журналистов - это реальный шанс услышать гуру журналистики, подискутировать с министром информации, найти единомышленников и заявить о себе.

Организатор мероприятия - Министерство информации Республики Беларусь.

Общество

Мининформ