Чай, корона или файлы Эпштейна: что на самом деле связывает Карла III и Трампа

Король Великобритании Карл III находился с визитом в США. Почему западные аналитики отзываются о визите как о последней возможности Великобритании наладить дипломатические отношения с президентом США Дональдом Трампом, рассказал военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

Стоит отметить, что Трампу нравятся монаршие истории и весь соответствующий антураж. К слову, даже протесты против него назвали No Kings. "Когда американский президент в сентябре 2025-го посетил Великобританию, они наметили встречу с Карлом III в США, из-за чего в экспертных кругах возник вопрос: зачем так часто встречаться? И здесь интересно другое. Недавно в США приезжала чета короля и королевы Нидерландов, но об этом никто, кроме Нидерландов, не знал. А с визитом Карла III поднялась шумиха", - отметил гость интервью.

Александр Тиханский

Военно-политический аналитик назвал Карла III символическим монархом, не могущим договориться ни о чем с Трампом и уж тем более решить какие-либо задачи. Однако у главы Великобритании есть несколько обременительных вещей.

Отсутствие полноценного торгового договора на фоне негативных отношений с США. Желание Великобритании обложить налогами цифровые услуги (а это в основном американские высокотехнологичные компании) и архипелаг Чагос, где размещается американо-британская база.

"И в этой ситуации надо искать точки сближения. Как бы это ни звучало довольно странно, но точка сближения одна - файлы Эпштейна. Это их общий вызов", - подчернул собеседник.

Файлы Эпштейна нанесли большой удар по королевской чете - в них фигурировал принц Эндрю (младший брат Карла III). Поговаривают, Карл III знал о выходках брата, но они не предавались огласке. Со временем действия все же вышли на медийный уровень. Та же проблема случилась у Трампа. "Как бы он ни отговаривался со своей женой Меланией, что они не имеют к этому никакого отношения, отрицание, наоборот, возбуждает интерес", - подытожил Александр Тиханский.