Чемпионат по стрельбе среди руководителей силовых структур и госорганов прошел в Минске

Первенство сегодня состоялось в Минске. Всего на турнире было представлено 15 ведомств. Их разделили на группы: руководители и заместители. Стреляли из мелкокалиберной винтовки и пистолета, а также из "Макарова". На каждом этапе - три пробных выстрела и десять зачетных. Чемпионат традиционно посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

"Как требует наш глава государства, каждый мужчина должен уметь стрелять, не говоря уже про руководителей. Уже из года в год каждый стремится, конечно же, ее (огневую выучку - прим. Ред.) улучшить и показать максимально, что он может. Но самое, наверное, важное в этом мероприятии, что мы демонстрируем единство, что мы вместе и готовы за нашу любимую родину, если надо, то с оружием в руках отстаивать и защищать, чтобы наши люди могли спокойно жить и чувствовать свою защищенность", - отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.