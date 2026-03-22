Данилович: Мы обязаны помнить о подвиге наших предков, чтобы не предать память поколения победителей
Автор:Редакция news.by
Память Хатынской трагедии - не просто дань уважения прошлому, а нравственный ориентир для будущих поколений.
Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Несмотря на чудовищный геноцид, который был развернут оккупационными властями против нашего народа, дух наших предков не был сломлен. Об этом ярко свидетельствует партизанское и подпольное движение. Почему об этом важно помнить? Прежде всего, это дань уважения подвигу героев. Кроме того, к сожалению, события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в современном мире часто подвергаются искажениям и фальсификациям. Мы обязаны об этом помнить, о подвиге наших предков, чтобы не предать память поколения победителей".