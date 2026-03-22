Данилович: Мы обязаны помнить о подвиге наших предков, чтобы не предать память поколения победителей

"Несмотря на чудовищный геноцид, который был развернут оккупационными властями против нашего народа, дух наших предков не был сломлен. Об этом ярко свидетельствует партизанское и подпольное движение. Почему об этом важно помнить? Прежде всего, это дань уважения подвигу героев. Кроме того, к сожалению, события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в современном мире часто подвергаются искажениям и фальсификациям. Мы обязаны об этом помнить, о подвиге наших предков, чтобы не предать память поколения победителей".