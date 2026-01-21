Демография, медицина, спорт: вице-премьер Петкевич рассказала о приоритетах социальной политики

21 января проходит совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. На вопросы депутатов и сенаторов отвечает вице-премьер Наталья Петкевич.

Тема доклада - "Социальная сфера в современных условиях: вызовы и возможности".

Неудивительно, что январь посвятили именно социальной сфере, ведь это такой праздничный, семейный и теплый месяц. Как сказал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в начале заседания, социальная сфера - это сердце государства, в котором слышен пульс общества.

Депутаты, конечно, вносят тоже свой вклад, инициируя различные законопроекты, принимая социально ориентированный бюджет, в том числе на 2026 год.

В центре внимания белорусского государства - качество жизни людей, комфорт жизни людей. Но, начиная свой доклад, Наталья Петкевич сказала, что надо говорить не только о достижениях, но и о вызовах, потому что нужно найти ту грань, где забота о человеке, а где вредный патернализм. Забота о человеке не должна мешать самому человеку, вот над этой стратегией активно работает правительство.

Если говорить о конкретных сферах, начали с демографической ситуации. В Беларуси выстроена эффективная система поддержки: 11 прямых выплат, которые сейчас перестраивают, чтобы не было материальных рисков.

Наталья Петкевич привела пример: молодая мама активно до декрета привыкла много работать, получать хорошие деньги и боится, что уйдет в декрет, и это очень плохо скажется на материальном положении. Чтобы такого не было, вся система проходит модернизацию и будет незначительно пересмотрена, но, конечно, в интересах человека.

Программа семейного капитала доказала свою эффективность: 150 тыс. счетов, 4 млрд рублей направлено за всю историю семейного капитала. Недавно программа продлена до конца 2029 года, опять же в интересах людей. Помимо таких материальных выплат, важно формировать правильную информационную стратегию о семейных ценностях.

Следующим блоком стало здравоохранение, на это страна направляет примерно 5 % ВВП ежегодно, это очень хороший показатель, больше, чем во многих странах СНГ.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В качестве приоритетов - совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов. Предоставление высокотехнологической помощи населению проходит независимо от территориального расположения наших жителей так, как и требует Президент: равномерное развитие всех территорий, здесь мы уже идем по правильному пути. Сегодня 80 % кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах".

Факт Активная работа идет над зарплатой медработникам. За 2025 год этот показатель вырос на 15 %, конечно, эта цифра должна расти и дальше.

Наталья Петкевич также остановилась на фармацевтике: Беларуси нужны свои лекарственные средства. Их должно быть больше в аптеках, они должны быть доступными для людей.