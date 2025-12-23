Департамент охраны МВД заглянул в гости к воспитанникам Осиповичской школы-интерната

Департамент охраны МВД присоединился к республиканской благотворительной акции "Наши дети" и посетил Осиповичскую школу-интернат.

На один день сотрудники сменили служебную форму на костюмы сказочных персонажей и устроили для воспитанников яркое представление. Атмосферу дополнили номера со знакомыми новогодними песнями.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

"Традиционно наши подразделения Департамента охраны активно участвуют в акции "Наши дети". Сегодня представители Центра культурно-воспитательной работы продемонстрируют очень добрую сказку в Осиповичской школе-интернате. И все наши подразделения также по всей стране будут принимать участие в этой акции, дарить добро нашим детям".

Татьяна Ефимович, директор Осиповичской специальной школы-интерната:

"Новый год - это всегда ожидание чуда. И в преддверии Нового года не только дети, но и взрослые загадывают желания. И мы благодарны Департаменту охраны за то, что они помогают этим желаниям осуществиться. И в наступающем 2026 году мне хочется пожелать, чтобы Департамент охраны всегда был в седле мира, здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях".