"Дети - это будущее нашей страны" - Вольфович об акции "Наши дети"
Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович посетил Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
В учреждении обучаются 130 детей, которые имеют особенности развития. Для них сегодня - новогодний праздник с подарками и вниманием.
Валентина Слащинина, директор Волковысского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
"Конечно же, самое главное - это внимание, причем внимание не только к нашим ребятам, но и знак поддержки и уважения к нашим родителям, которые заслуживают этого за свою самоотдачу и выполнение родительского долга, это внимание и уважение к нашим педагогам за их непростой, важный и очень нужный труд".
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
"Такие акции нужны, они позволяют нам, взрослым, стать добрее и посмотреть на некоторые вещи совсем по-другому, прикоснуться к этому. Потому что дети - это самое светлое, то ради чего мы живем, это будущее нашей страны, и детям хочется уделять больше внимания. Поэтому такие праздники позволяют как раз это реализовать в практическую плоскость".
Еще одно ответственное мероприятие в графике Госсекретаря Совбеза - вручить ключи от новых квартир многодетным семьям, сотрудникам милиции, военным. Александр Вольфович заметил: "Как человек военный, я знаю, что такое переезды, что значит получать жилье и заселяться в новую квартиру, какие чувства в этот момент переполняют, особенно накануне Нового года".
Открытие нового дома - это реализация программы развития, то, о чем говорили на ВНС. Те приоритеты, которые определили на новую пятилетку, уже реализуются. Жилье строят, благосостояние улучшают, страна делает все возможное, чтобы наш народ чувствовал себя комфортнее и с каждым годом жил все лучше, подытожил Александр Вольфович.